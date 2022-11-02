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宏致集團捐贈苗栗行動圖書車 以優秀員工命名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
宏致集團以優秀員工曾惠廷為捐贈的行動圖書車命名，她覺得好開心。記者胡蓬生／攝影
宏致集團以優秀員工曾惠廷為捐贈的行動圖書車命名，她覺得好開心。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣致力將圖書館資源拓展到偏鄉加強服務，獲得宏致集團熱心捐贈一輛行動圖書車「曾惠廷號」，這也是縣內第一輛行動圖書車，未來將巡迴縣內各偏鄉學校提供學童借閱，也將與各鄉鎮圖書館、社區配合辦理全齡閱讀推廣活動。

捐贈典禮上午在縣府舉行，縣長徐耀昌強調苗栗縣關注偏鄉圖書資源不足的問題，致力於改善偏鄉圖書環境，宏致集團得知後，由旗下宏致電子公司以實際行動捐贈縣府行動圖書車，這座「會跑的圖書館」有助於縮短縣內城鄉閱讀資源的落差。

宏致集團曾獲國家品質玉山獎全國首獎，集團董事長袁万丁夫婦及優秀員工曾惠廷上午出席捐贈典禮。袁万丁表示，公司每年都會票選優秀員工，這次捐贈的行動圖書車就是以優秀員工命名，公司迄今已捐贈救護車、行動圖書車達百輛。

「真的好開心！」曾惠廷說，她的娘家在頭份，進入公司服務已20年，她原本就很喜歡買書給小朋友看，公司以她為行動圖書車命名並嘉惠偏鄉的孩子，覺得好開心。

縣府教育處長葉蕊慧表示，行動圖書車可擺放700至1000本圖書，未來可深入各偏鄉學校、社區推廣閱讀，學童或民眾借閱的書籍可透過學校、鄉鎮圖書館的書箱返還，配合這次行動圖書車捐贈活動，縣立圖書館並限量發行300張特色悠遊卡借書證，新申辦個人卡或家庭卡、機關團體卡者，當日借閱5冊就送特色悠遊卡借書證1張，數量有限，請把握機會。

宏致集團捐贈苗栗縣一輛行動圖書車，捐贈典禮上午縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影
宏致集團捐贈苗栗縣一輛行動圖書車，捐贈典禮上午縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影
行動圖書車可擺放近千本各式圖書，深入偏鄉及社區角落。記者胡蓬生／攝影
行動圖書車可擺放近千本各式圖書，深入偏鄉及社區角落。記者胡蓬生／攝影
宏致集團捐贈苗栗縣一輛行動圖書車，捐贈典禮上午縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影
宏致集團捐贈苗栗縣一輛行動圖書車，捐贈典禮上午縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影
宏致集團捐贈苗栗縣一輛行動圖書車，捐贈典禮上午縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影
宏致集團捐贈苗栗縣一輛行動圖書車，捐贈典禮上午縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影
行動圖書車可擺放近千本各式圖書，深入偏鄉及社區角落。記者胡蓬生／攝影
行動圖書車可擺放近千本各式圖書，深入偏鄉及社區角落。記者胡蓬生／攝影

偏鄉學校 圖書館 悠遊卡

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