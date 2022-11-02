500萬罰鍰降至78萬 連郁婷、鄭朝方提遠東化纖裁罰訴願

遠東新埔化纖廠前年9月23日發生道生油外洩並致火災，引發汙染受新竹縣環保局裁罰500萬元，但去年環保局對遠東化纖撤銷原處分，並變更裁罰金額為78萬元，不到原處分的2成。時代力量竹縣議員連郁婷跨黨派邀請民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，今早前往環保局正式提出訴願，要求環保局撤銷78萬元罰鍰處分，並應加重處罰，以維護市民健康。

連郁婷表示，環保局聲稱有做污染擴散模擬，發現當日污染僅限於廠區內的說法，無法讓人接受，因當時接獲許多民眾反映，都非常憂心化纖廠火災臭味會影響身體健康，甚至連苗栗竹南、頭份都聞得到。但她日前在議事堂上質詢，環保局僅回應遠東集團有權利不公開他們的陳述意見書，亦不願提供內部所做專家審議資料、當日空氣檢測等資料，連郁婷質疑「顯然有隱情」。

連郁婷說，這並非環保局第一次撤銷對遠東的裁罰，2014年1月3日、2014年7月8日、2019年11月4日分別處罰遠東兩次10萬元、一次50萬元罰鍰，後來都悄悄地撤銷，這一次直接從500萬降到78萬，連郁婷舉看牌揶揄「不到兩折 下殺促銷」、「民眾健康大拍賣」，更質疑是「遇到財團就轉彎」。

鄭朝方表示，廠商的公安問題及衍生的污染問題，本來就該由企業自行承擔，不該用人民的健康為事故及汙染買單。環保局起初決定裁罰金額500萬，後又降成78萬，過程若如無問題，應該公開其審查過程，讓民眾能夠檢視並消除疑慮。

鄭朝方說，市民的肺不是企業的空氣清淨機，他認為空氣品質檢測十分重要，也提出要建置「空氣盒子」並結合示警監控APP，讓民眾能即時掌握參考數據，並遠離污染源。

縣府環境保護局對此回應，事發當時裁罰考量從嚴認定，裁罰500萬元；遠東公司對此提訴願，環保局邀集專家學者進行訴願審查會，認為依據遠紡所提資料掌握科學數據研析後，影響範圍與處分出所認範圍較小，與當時評估裁罰因子與實際情形恐有落差，後依據行政程序法第9條、訴願法第58-2、81條規定撤銷原行政處分，並依空氣汙染防制法重新裁罰78萬元，並陳報行政院環境保護署。