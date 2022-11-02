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桃園總圖試營運再延 張善政籲說清楚 市府：10月就說了

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市總圖試營運再延後，張善政要市府說清楚原因，新聞處強調市長鄭文燦10月中旬就說明。記者鄭國樑／攝影
桃園市總圖試營運再延後，張善政要市府說清楚原因，新聞處強調市長鄭文燦10月中旬就說明。記者鄭國樑／攝影

桃園市立圖書館總館開館試營運再延到12月中旬，同時傳出行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純疑似間接接標案。國民黨桃園市長候選人張善政今天上午受訪表示，鄭文燦市長應該花點心好好顧好市政，出來說明市立總圖為什麼延期、何時開幕，要對市民說清楚、有交代。

桃園市政府新聞處長詹賀舜中午抨擊「張先生不看新聞、不在乎市府說明已經不是第一次，未來不知道是否也會忽略市民的聲音？」鄭文燦市長與圖書總館已多次對外說明，張善政刻意視而不見，只是想把公共工程當做政治口水的靶子，預先抹黑公共工程是政治失格。

詹賀舜指出，鄭文燦市長10月5日市政會議中已指示，市府各項工程沒有時間壓力，各單位只要按照時間表如期完工，即便在選舉後或明年完工都沒有關係，而新總館原本預計在10月29日試營運，但在10月中即對外說明將待館內裝修、各類團體壓力測試及評估都完成後，才會進行開館試營運，以求館內設備與服務品質不打折。

詹賀順強調，市府不會為了特殊目的而趕著讓新總館開館，而是務求總館建設、設備、服務品質都到位後，再讓市民朋友使用，讓桃園有最好、嶄新的圖書館，這陣子圖書館與相關單位也積極準備開館工作，請外界不要為了選舉目的，一直刻意看圖說故事、惡意連結，抹煞市府同仁的努力。

桃園市長 圖書館 鄭文燦 2022大選 張善政

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