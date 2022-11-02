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桃園市計畫打造特有自行車崖線綠道 賞45公里生態美景

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦說明桃園崖線生態特色和打造崖線綠道的計畫。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦說明桃園崖線生態特色和打造崖線綠道的計畫。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府養工處今天上午在市政會議專案簡報生態城市崖線造林計畫，循著龍潭到中壢跨7個行政區長約45公里，透過自行車道與原有崖線自然生態串連，打造全台縣市第一條特有的崖線綠道。

鄭文燦市長在簡報前指出，生態城市造林計畫意思是企業認養、公共工程、法令獎勵與行銷教育4大計畫，大漢溪原本就有的崖線分一層二層三層，另外，從中壢台地到八德台地剛好也有一條崖線，這條崖線頭尾從龍潭運動公園，延伸到高鐵桃園站約45公里（海拔248往北下降至82公尺），大家印象比較深的是中間段八德區霄裡到中壢區（內壢）的「霄裡坡」，這條就是崖線，也是中壢台地和八德台地之間的落差。

鄭文燦表示，桃園的崖線裡面有龍潭區的茶庄、十一份、石門、三坑和石門大圳，霄裡客家文化園區等多個景點，一直到內壢等都在崖線上，橫跨7個行政區，把桃園特殊的崖綠道配合造林計畫做成景觀造林，再加上自行車道，是工務局生態城市計畫的亮點，希望這條計畫新闢的自行車道能呈現桃園地景很大的特色。

養工處說明， 桃園台地在發育過程中受到構造抬升及河流切割，形成不同高度的台地面及河階崖面，崖線就是崖面形成的自然生態；崖線地形為桃園地區獨特的地景，也是臺灣特有的地形風貌，桃園市兩大水圳主線都與崖線並行，因此崖線邊緣的天然湧泉除灌溉農田之外，更形成在地獨特的客家文化。

桃園崖線跨7個行政區，沿線鄰近的景點包括龍潭大池、石門水庫、三坑、大溪等重要景點，自行車道可以架構於既有路廊，利用龍潭三林自行車道、石門大圳休憩路廊、霄裡陽光鐵馬道、桃園大圳水岸步道、桃園高鐵站自行車道，可以連接跨域的自行車道有三坑鐵馬道、大鶯綠野景觀自行車道、環島1號線石門水庫環湖自行車道。

養工處計畫12月底招標，工程總經費約5300多萬元，爭取營建署前瞻補助經費補助款3440萬元，自籌款1900多萬元。

桃園崖線綠道規畫路線。記者鄭國樑／翻攝
桃園崖線綠道規畫路線。記者鄭國樑／翻攝

桃園 自行車 車道

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