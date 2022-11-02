小心荷包失血！新竹縣新設4測速照相 15日起陸續啟用搶錢

新竹縣警方為降低易肇事路段事故，選定台3線峨眉段、橫山中豐路、新埔楊新路及湖口中山路等4處位置，設置固定式雷達測速照相，將從11月15日起陸續啟用，警方希望透過警示，降低駕駛人車速，避免事故發生。

新竹縣警察局說明，4處設置測速照相詳細地點分別是峨眉鄉台3線89.4K、橫山鄉中豐路與中豐路二段12巷口、新埔鎮楊新路一段322號前、湖口鄉中山路一段與忠義路口南下路段。

警方指出，會選定以上幾處路段設置測速照相，是因為近幾年該路段發生多起超速失控事故，尤其台3線峨眉及橫山段的事故更釀人命損失，因此預期11日台3線橫山及峨眉段測速照相啟用後，能保障當地村民、國小學童及來往用路人的通行安全。

另外，新埔及湖口新設置測速照相預計將在12月1日啟用，新竹縣警方盼啟用後，讓新埔國小及內思高工師生的通行更安全，也能保障人口逐漸增加的湖口王爺壟地區，駕駛超速情形能獲得控制。

除了設置測速照相，縣府交旅處也擬定其他交通事故防制策略作為，包含縮小車道寬度、降低速限、提高夜間警示措施，並落實不同年齡層的分層教育及交安模組化課程，同時加強高三、大專院校學生對於機車防禦及正確駕駛行為的教育。