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留住青年發展職涯 苗栗創客工作坊6年撒種1千多人次

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府連續6年辦理百工職人創客工作坊計畫，培養1000多人次年輕學員，發掘興趣傳承地方特色技藝，不乏創業有成，成果展今天在縣府第二辦大樓揭幕，縣長徐耀昌等人參觀驚艷。

百工職人創客工作坊計畫包括客家山海學、新時代、工藝3大主題創客工作坊，今年規畫9種主題、27個班次，18名專業領域職人師資，413人次學員，徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長彭德俊等人，今天為「菁彩傳藝」成果展揭幕。

成果展即日至6日在縣府第二辦大樓展出，其中，「客間裁製」黃仁豪在製衣研究所課程中帶領學員縫製優雅服飾，充分展露個人特色，「玩印有風格」系列課程中，桔柿印画工作室呂紹賓將孔版印刷技術結合生活小物，呈現孔版印刷多元面貌。

苗栗陶青年創意協會理事長徐漢城與「涵風畫陶」張涵君老師，透過捏塑、揉壓等手法，將日常風情融入陶藝器皿；纏花達人林子齡以纏線與捻線纏繞，變化出多種精巧客家纏花，此外，還有藍染、木工、皮雕、電繪、壓克力畫等作品。

徐耀昌表示，縣府開設創客工作坊，以「上工及上手」、「訓練及就業」為目標，協助青年在印染、服飾、手作、料理、木工、繪畫，及陶藝等多種領域進行嘗試與體驗，找到有興趣的工作，工作坊撒種，有些學員留鄉發展職涯開花結果。

苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
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苗栗百工職人創客工作坊「菁彩傳藝」成果展今天揭幕，縣長徐耀昌等人驚艷。記者范榮達／攝影
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徐耀昌 青年

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