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台鐵造橋車站新建電梯啟用 通勤族及學生、長輩都受益

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
造橋站區新建電梯啟用及改善後，通勤族及學生、長輩都受益，讓生活更加便利，大家都樂見其成。圖／宋國鼎競選總部提供
造橋站區新建電梯啟用及改善後，通勤族及學生、長輩都受益，讓生活更加便利，大家都樂見其成。圖／宋國鼎競選總部提供

苗栗縣台鐵造橋車站新建電梯昨午舉辦啟用典禮，有民眾發現現場僅協助爭取經費的時代力量立法委員王婉諭、苗栗縣長候選人宋國鼎受邀出席，質疑是選舉操作，但造橋鄉長黃天貴今天出面幫台鐵局緩頰並強調，無論哪位民意代表，只要對造橋鄉建設有加分與幫助，他們都歡迎，沒選舉考量。

立委王婉諭昨表示，從2020年4月接獲宋國鼎轉達陳情案後，兩人多次辦理會勘積極向台鐵局協商爭取，歷經兩年半時間，終於在台灣鐵路管理局、造橋鄉公所，與苗栗當地相關行政單位努力下，才順利於2022年11月1日正式啟用。

宋國鼎則表示，很感激造橋鄉親願意將需求告訴他，並讓他有機會替鄉親爭取建設，未來也會秉持替鄉親謀福利的態度，持續看顧鄉親的需求。

昨出席的台鐵局長杜微、台中運務段長蘇鎮霖也表示，造橋站目前運量約每天700人，南北列次停靠共77輛列車，台鐵局發揮顧客至上的善意，除新建電梯外，也一併更換天橋遮雨棚與天橋通道階梯鋪面，並添增無障礙空間、照明、監視設備等，總經費2168萬元，從去年7月動工，將造橋車站打造成為更舒適宜人的公共空間。

蘇鎮霖強調，這次啟用儀式邀請貴賓以造橋當地民代為主，其中也包括縣議員廖秀紅，由造橋鄉公所協助辦理，無黨政色彩，也不希望被有心人誤會有選舉操作。

鄉長黃天貴說，當初是村民大會許多鄉親反映，宋國鼎議員接獲陳情後，透過立委王婉諭協助爭取，尤其會勘時發現天橋遮雨棚破損，看見老人家辛苦爬樓梯的身影，也令人感到相當不捨；站區改善後，通勤族及學生、長輩都受益，讓生活更加便利，大家都樂見其成。

時代力量立法委員王婉諭、苗栗縣長候選人宋國鼎昨受邀出席並上台致詞。圖／宋國鼎競選總部提供
時代力量立法委員王婉諭、苗栗縣長候選人宋國鼎昨受邀出席並上台致詞。圖／宋國鼎競選總部提供
台鐵造橋站這次除新建電梯外，也一併更換天橋遮雨棚與天橋通道階梯鋪面，並添增無障礙空間、照明、監視設備等，總經費2168萬元。記者吳傑沐／攝影
台鐵造橋站這次除新建電梯外，也一併更換天橋遮雨棚與天橋通道階梯鋪面，並添增無障礙空間、照明、監視設備等，總經費2168萬元。記者吳傑沐／攝影
台鐵造橋車站新建電梯昨午舉辦啟用典禮，時代力量立法委員王婉諭、苗栗縣長候選人宋國鼎受邀出席。圖／宋國鼎競選總部提供
台鐵造橋車站新建電梯昨午舉辦啟用典禮，時代力量立法委員王婉諭、苗栗縣長候選人宋國鼎受邀出席。圖／宋國鼎競選總部提供

台鐵 宋國鼎

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