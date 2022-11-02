竹市微笑水岸煥然一新 囊括第四屆「金蘋果獎」雙大獎

新竹市政府今天表示，「台灣河溪網協會」日前公布第四屆「金蘋果獎」評選結果，新竹市左岸「生態環境與棲地改善工程」勇奪「金蘋果獎」，「17公里沿線景觀改善計畫」亦獲佳獎。代理市長陳章賢分享榮耀，表示新竹「微笑水岸」透過市府近8年努力煥然一新，也讓新竹市更是本屆金蘋果獎全國唯一榮獲雙獎肯定縣市。

市府指出，台灣河溪網協會針對全國23件水環境改善計畫進行現勘，並以「生態功能、社會功能、計畫執行程序、設計」四大面向進行評比。

「左岸生態環境與棲地改善工程」計畫內容包含減少硬鋪面、增加地表逕流入滲，改善原有溝渠對野生動物通行的阻隔，增加生物棲地連結、保留植被自然生長空間提升棲地品質，並限縮頭前溪左岸灘地人為利用的干擾，盼能將此改善計畫內容，延伸至其他工程甚至是其他縣市。

此外，台灣河溪網協會今年特別頒發「佳獎」，全國僅2件獲獎，是僅次於金蘋果獎的肯定，由新竹市「17公里沿線景觀改善計畫工程二期」榮獲佳獎殊榮。

城市行銷處長林正光表示，本次榮獲佳獎的「17公里沿線景觀改善計畫環境再生工程」，由市府攜手經濟部水利署進行海岸修復與景觀改善，將「幸福沙灣」旁930公尺海岸線之臨海荒地變綠地，共計增加約20公頃生態綠地風貌，包括5.6公頃連續沙灘與14.8公頃草地，復育西海岸海濱生態的的生態多樣性。

他說，17公里環境再生工程最特別之處，是把海岸落差近2至4公尺的海岸斷面，順平為可親近海岸的自然沙灘地形，同時將清淤土砂，重新塑造為高低起伏的沙丘景觀地形，並設置防風圍籬植栽，以改善劣化海岸環境生態，提升接近自然海岸的休閒遊憩功能。

環保局指出，新竹市微笑水岸近年來屢獲國內外獎項肯定，2020年榮獲全球卓越建設獎總合規劃類銀獎，為台灣在此項目中首獲獎，成為「新竹人的驕傲」。