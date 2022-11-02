公館南河村聯外道路大樹傾倒阻路 警民3個小時清道

奈格颱風外圍環流與東北季風影響，苗栗地區颳起強風，公館鄉南河村聯外道路1棵大樹10月31日深夜傾倒，連帶電桿折斷，一度阻斷村交通，警方與民眾即時協助，3個小時搶通。

苗栗警察分局10月31日深夜11點多據報，公館鄉南河村唯一聯外道路，一棵約有4層樓高的大樹遭強風吹倒，並波及1支電桿遭折斷，所幸當時沒有人車經過，鶴岡派出所所長陳仁康、警員葉奇隆，為了避免村民通行受到影響，聯絡村長、熱心民眾及拖吊車到場協助，將大樹鋸斷移置路旁，並將電桿、電纜扶正固定，歷時3個小時順利搶通。