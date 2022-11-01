竹市舊衣回收車周六前進大遠百 捐舊衣送雙重好禮
新竹市政府環保局去年撤除街頭舊衣回收箱，改以回收車收取舊衣。為鼓勵民眾捐舊衣，市府安排「2022新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」將於周六（5日）下午2點至4點進駐新竹大遠百戶外廣場，回收20件衣物可兌換洗衣精與百貨女裝折價券，換完為止。
代理市長陳章賢表示，新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車於9月24、25日連續2天開到新竹SOGO百貨辦理活動，受到民眾熱烈響應，經統計參與回收668人次、捐贈舊衣7862件，回收成績相當亮眼，周六也鼓勵民眾前往大遠白的行動ㄅㄨㄅㄨ車踴躍捐舊衣。
環保局說明，本次活動可回收項目有上衣、褲子、裙子、外套、洋裝，不可回收貼身衣物。民眾只要捐贈舊衣20件，即可兌換限量「清淨海洗衣精1000ml」1瓶（限量100份），加贈女裝品牌折價券200元1份（限量100份）；下載遠百APP再贈FREE雙面布口罩回收1份及上山採藥乾洗手1瓶（限量50份）。
環保局指出，因適逢新竹大遠百周年慶，百貨當天也邀來戲劇才子及幽默風趣主持藝人「風田」擔任環保大使，與現場民眾互動響應環保議題及環保小遊戲，炒熱氣氛。
環保局補充，舊衣物屬新竹市公告回收資源物，請妥善打包提交給環保局資源回收車，「可回收」項目有上衣、褲子、裙子、外套、洋裝等；「不可回收」項目包括鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單、貼身內衣褲、髒汙破損衣物等，請直接歸類為「一般垃圾」提交垃圾車。
新竹市環保局表示，地球需要大家共同愛護，希冀透過各種環保活動，推動全民綠生活運動，同步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG7永續能源、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市朝低碳永續家園邁進。
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