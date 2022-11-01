80年歷史老榕樹相伴 竹市千甲市民活動中心今天啟用

新竹市東區千甲市民活動中心32年來未曾整修，屋齡老舊、易漏水，且不符921地震後建築規範，加上戶外廁所及無障礙設備不佳。經市府向中央爭取經費投入逾5600萬打造全新活動中心，今天舉行啟用儀式，80年歷史的老榕樹也保留相伴，喜氣洋洋。

代理市長陳章賢指出，前市長林智堅、前副市長沈慧虹於任內盤點全市78處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入超過8億元著手興建及整建27處里市民活動中心，目前已完成22處，尚有5處市民活動中心在規畫興建中。

副市長李世珍今天代表出席啟用典禮。她說，改建後的「千甲市民活動中心」為2棟2層樓、總面積348坪的複合式建築，提供里民「社區活動、共餐、長照」3大服務，也也特地留下具有80年歷史的老榕樹，配合綠化環境整體規畫，讓里民在樹下話家常。

千甲市民活動中心1樓為市民活動中心結合社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站，約可容納280人，為舊建物2倍；2樓則提供B級社區式日間照顧服務，改善了電梯、廁所等無障礙設施，並規畫5間多功能活動室、辦公室、廚房、無障礙廁所及衛浴等。

李世珍說，千甲市民活動中心西側為住宅區，東側緊鄰頭前溪左岸生態公園，民眾可一路騎乘單車至舊港大橋欣賞河岸風景，內部則原址保留土地公廟尊重當地文化信仰，並留下具有80年歷史的老榕樹，打造接近自然環境的休憩平台。

市府民政處指出，全新的千甲市民活動中心為南北向配置，減少夏季開窗迎河岸東風熱氣，有助節能永續效益，外牆採暖灰色系搭配木紋色調，二樓外牆設置玻璃陽台，打造通透環境，南北棟以空橋串連，集會空間也串連廣場，擴大使用活動空間。