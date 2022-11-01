苗栗好精彩 客家粄仔節、杭菊生活節接連登場

苗栗縣苗栗市嘉盛社區發展協會辦理客家粄仔節11月6日登場，銅鑼杭菊生活節11月19日、20日舉行，都展現在地特色，副縣長鄧桂菊等人今天啟動，邀請民眾參與。

苗栗市嘉盛社區客家粄仔節今年邁入第14屆，鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍等人為活動揭開序幕，以「祥龍祈福」為主軸，製作仿五珮顏色的五行龍粄，及祭拜用擲筊粄，結合中國五行及方位，東方屬木、西方屬金、南方屬火、北方屬水、中央屬土，希望全國人民能廣納四海之福氣。

今年受到疫情影響，並沒有辦理粄食展售會，嘉盛社區發展協會總幹事張永昌指出，粄仔節活動將於4日分送五行湯圓至苗栗市弱勢團體，6日將有2場米食DIY活動，上午安排琉璃湯圓及牛汶水DIY，下午則有龍粄DIY，以嘉盛社區臉書報名。

此外，銅鑼杭菊生活節19日至20日，將在銅鑼鄉樟樹村4-70號省道旁杭菊田登場，除了杭菊花海，還設置3座銅鑼意象的裝置藝術，包括銅鑼文字椅、風田花起、銅鑼‧銅鑼等，提供遊客拍照打卡，現場安排表演，下田採杭菊體驗送杭菊幣抵用券、杭菊手作DIY、好客銅鑼集點趣等，並結合銅鑼觀光產業協會推出農遊小旅行，暢遊鄉村美景。

主辦單位苗縣富農農產運銷合作社今年並延續辦理2022銅鑼杭菊生活節優質店家選拔計畫，評選出20家兼具在地特色及優良品質的民宿、美食、伴手禮店家，讓銅鑼不但好吃好玩，而且好住好買。