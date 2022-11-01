中壢「愛的爆爆」變身 鄭文燦今頒店家改造及友善認證
桃園「華麗轉身x店家改造」店家成果發表會今在六和商圈舉辦，桃園市長鄭文燦今頒贈祝賀禮給今年度受輔導的14家店改店家及48家星級友善店家認證證書，希望創造桃園更多特色店家。
鄭文燦表示，桃市府經發局自2018年起推動商圈店家改造相關計畫，累計輔導58家店家改造，經調查過去參與輔導改造的店家滿意度及店家顧客滿意度超過90%以上，平均業績提升2至3成。
鄭文燦說，而2020年創的3星級制「友善店家認證」，累計認證超過100家，藉由認證推動，鼓勵業者朝提供開心消費、暖心服務、全心友善的服務目標邁進；2項計畫都是希望讓桃園的商圈，累積出不同特色，讓商圈是一個共好的理念，並有群聚效應，所有店家一同成長。
鄭文燦今也在威尼斯影城1樓開業11年的爆米花店「愛的爆爆」，是許多中壢人的回憶，鄭也親自當老闆販賣爆米花，店家不僅店面重新改造，也獲得星及店家殊榮。
經發局說，透過多元化行銷推廣提高商圈知名度與協助商圈獲得中央資源，同時因應消費行為改變，導入數位轉型等工作，帶領店家從軟、硬體雙軌並進優化，提供消費者更優質的逛購體驗。
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