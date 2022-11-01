中壢「愛的爆爆」變身 鄭文燦今頒店家改造及友善認證

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭文燦（左2）今頒發14家店改店家及48家星級友善店家認證證書，更化身爆米花店老闆。記者翁唯真／攝影
鄭文燦（左2）今頒發14家店改店家及48家星級友善店家認證證書，更化身爆米花店老闆。記者翁唯真／攝影

桃園「華麗轉身x店家改造」店家成果發表會今在六和商圈舉辦，桃園市長鄭文燦今頒贈祝賀禮給今年度受輔導的14家店改店家及48家星級友善店家認證證書，希望創造桃園更多特色店家。

鄭文燦表示，桃市府經發局自2018年起推動商圈店家改造相關計畫，累計輔導58家店家改造，經調查過去參與輔導改造的店家滿意度及店家顧客滿意度超過90%以上，平均業績提升2至3成。

鄭文燦說，而2020年創的3星級制「友善店家認證」，累計認證超過100家，藉由認證推動，鼓勵業者朝提供開心消費、暖心服務、全心友善的服務目標邁進；2項計畫都是希望讓桃園的商圈，累積出不同特色，讓商圈是一個共好的理念，並有群聚效應，所有店家一同成長。

鄭文燦今也在威尼斯影城1樓開業11年的爆米花店「愛的爆爆」，是許多中壢人的回憶，鄭也親自當老闆販賣爆米花，店家不僅店面重新改造，也獲得星及店家殊榮。

經發局說，透過多元化行銷推廣提高商圈知名度與協助商圈獲得中央資源，同時因應消費行為改變，導入數位轉型等工作，帶領店家從軟、硬體雙軌並進優化，提供消費者更優質的逛購體驗。

鄭文燦（中）今出席「華麗轉身x店家改造」店家成果發表會，頒發14家店改店家及48家星級友善店家認證證書。記者翁唯真／攝影
鄭文燦（中）今出席「華麗轉身x店家改造」店家成果發表會，頒發14家店改店家及48家星級友善店家認證證書。記者翁唯真／攝影

桃園市長 鄭文燦 威尼斯

延伸閱讀

台積電桃園設廠未定案 鄭文燦：評估成熟、配合行政院來定案

台積電落腳桃園？時力批：賣不動芒果乾 改賣護國神山

桃園市客運園區至機場聯絡道通車 行車時間縮短20分

林佳龍循蘇貞昌模式接閣揆？ 蘇揆：但我當時選得很差

相關新聞

80年歷史老榕樹相伴 竹市千甲市民活動中心今天啟用

新竹市東區千甲市民活動中心32年來未曾整修，屋齡老舊、易漏水，且不符921地震後建築規範，加上戶外廁所及無障礙設備不佳。...

19：6表決過關 苗栗縣政府明年總預算一毛不刪

苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案，經過激烈攻防，動用表決19比6通過，小刪預算2年後，再次一毛錢不刪，縣長徐耀昌期待下...

用數字打臉抨擊 竹縣府：自來水普及率已破9成

新竹縣自來水普及率日前遭民進黨新竹縣長候選人周江杰抨擊屬全國後段班，他提出110年底水利署統計數據，竹縣普及率89.81...

民眾黨抨綠寄生竹市府 校園播小智日常、社福館貼文宣　

民眾黨市議員候選人蔡文盛、施淑婷指出，近期接獲檢舉並實地勘查後，發現新竹市民富國小校園竟播放名為「小智日常」的影片、南勢...

翻轉竹縣地方創生 陳偉誠、莊凱詠獲10大傑出青年

新竹縣青年陳偉誠承襲家族製炭技術，生產系列炭綠產品，帶動森林循環生態永續發展；莊凱詠則是活化廢棄空間，打造「大山北月」，...

旅行造就靈感 張翠滿畫遊西畫個展中壢圖書分館展出

又有畫展可以看，「張翠滿畫遊西畫個展」明起至29日在桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區正式開展， 展覽作品以油畫及水彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。