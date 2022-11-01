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19：6表決過關 苗栗縣政府明年總預算一毛不刪

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案，表決有19人支持全數通過。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案，表決有19人支持全數通過。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案，經過激烈攻防，動用表決19比6通過，小刪預算2年後，再次一毛錢不刪，縣長徐耀昌期待下屆縣長善加利用辛苦編列的預算福國利民。

苗栗縣政府總預算案曾連續26年未刪，前年、去年各刪除591.1萬元、739.9萬元，今年編列歲入232億1801萬3000元，歲出229億8801萬3000元，舉借86億7000萬元，償還89億元，縣議會今天二、三讀會審查。

議員陳品安等人主張縣長、副縣長、秘書長的特別費，縣長機要費及行政處的一般事務費 ，各刪20%，補助工商策進會950萬元、拓展大陸地區農特產行銷計畫旅費99萬5000元等項目全數刪除。

其中工商策進會預算引起爭議，陳品安等人直指工商策進會補助950萬元，總幹事卻不用列席議會大會、審查小組會議，及工作報告，完全不受監督，回應議員問題，也是敷衍了事， 他們不是質疑沒有辦事，而是不尊重。

議員廖英利等人則支持工商策進會保留預算，他們說，工商策進會在縣長徐耀昌上任以來，招商投資上兆元，創造3萬6000個以上工作機會，工商策進會做得很好，預算不能為刪而刪。

雙方你來我往各有堅持，後來動用表決，在場26名議員，19人反對刪除，6名支持刪除，通過明年的總預算案，徐耀昌表示，縣府財政困難，把錢用在刀口上，辛苦編列的預算，希望下屆縣長在議會同意監督下善加利用。

另，議會表決12比7通過苗栗縣八民投票自治條例修正案，公民投票案提案人數，從最近一次縣長選舉選舉人數千分之五，下修至千分之四，並訂公民投票連署人數，應達最近一次縣長選舉選舉人數4%以上。

苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案，表決有6人支持刪除。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案，表決有6人支持刪除。記者范榮達／攝影

議員 徐耀昌 苗栗縣

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