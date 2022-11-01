用數字打臉抨擊 竹縣府：自來水普及率已破9成

新竹縣自來水普及率日前遭民進黨新竹縣長候選人周江杰抨擊屬全國後段班，他提出110年底水利署統計數據，竹縣普及率89.81%，與隔壁新竹市普及率99.14%相差甚遠，承諾當選拚全縣自來水普及率2年內破9成。新竹縣政府今提最新統計數據間接回應，截至今年6月底已達90.2％，突破9成大關；近10年新竹縣供水普及率成長趨勢為全國第3名。

新竹縣長楊文科說，縣府積極提升全縣自來水普及率，透過自來水延管、自來水用戶新裝、自來水用戶設備外線補助等3方式全面提升，並積極解決偏遠地區自來水延管等問題；107年上任時普及率為86.81％，各方努力下，今年6月底已提升至90.2％。

縣府產業發展處說明，依據台灣自來水公司依新竹縣行政區域人口數約57.6萬人，供水區域人數約55萬人，實際供水人數52萬人統計，截至今年6月底，新竹縣自來水供水普及率衝破9成、達90.2%。

產發處指出，為協助縣內無自來水地區偏遠地帶完成自來水延管，積極向中央爭取「無自來水地區供水改善計畫」，今年成功獲第4期計畫共核定10件案件，補助經費達3千多萬，包含新埔鎮2件、關西鎮1件、竹東鎮2件、新豐鄉1件、湖口鄉2件及竹北市2件，已協助118戶完成接管。

有關自來水用戶設備外線補助，縣府111年也編列1083萬元預算補助自來水接管民眾，用戶設備外線長度20米以下費用將全額補助，超過20米的部分則補助超出長度用的3分之2；另針對低收入戶也提供全額補助，藉以逐步提升全縣自來水普及率。

縣府也同步協助解決各鄉鎮市個案，其中關西鎮北山里自來水延管申請案，經產發處現地會勘，指出部分申請戶位置地勢較高，需多段加壓供水分階段提報，第一階段提報56鄰及810鄰共50戶，初估工程總經費約1948萬元。縣府與關西鎮公所各編列200萬元，合計400萬元補助經費，已向經濟部水利署爭取建設經費，將於11月8日召開評比會議。