民眾黨抨綠寄生竹市府 校園播小智日常、社福館貼文宣　

民眾黨市議員候選人蔡文盛、施淑婷指出，近期接獲檢舉並實地勘查後，發現新竹市民富國小校園竟播放名為「小智日常」的影片、南勢社會福利館公告欄還張貼綠營議員文宣，根本是行政不中立，痛批執政的民主進步黨「寄生新竹市政府」。

蔡文盛表示，民富國小是公立學校，而前市長林智堅早就非新竹市長，「小智日常」更非政令宣導，不懂為何校方可以毫無避諱地在在校園的大屏幕上不斷播放林的個人影片，有洗腦家長與孩子的嫌疑，他要求新竹市政府「立即把政治的髒手從國小校園中拿開」。

施淑婷指出，南勢社會福利館投入超過8千萬打造，戶外的公布欄除了活動與政令宣導外，竟然還張貼著綠營議員陳建名、劉康彥的文宣，相當誇張。特別是此公告欄不是任何人去都能貼文宣的那種公告欄，而是有壓克力遮罩的佈告欄，為什麼可讓綠營議員在此張貼？若陳建名和劉康彥的文宣可以張貼，那她呼籲其他不分黨派的候選人也拿文宣去請南勢社會福利館幫忙張貼。

兩人強調，相信基層員工、公務人員與教師都是無辜的，但到底是哪些「有力人士」下令在國小校園播「小智日常」、在社會福利館張貼綠議員文宣？新竹市府必須出面給全新竹市民一個交代。

蔡文盛、施淑婷強調，從台語金曲之夜讓沈慧虹上台開始，到近期新竹市府各種典禮都能看到「新竹市民」沈慧虹的身影，再加上把政治黑手伸進校園、社會福利館的行為，不斷看到新竹市政府違背行政中立的舉措，民進黨為保住竹市的執政權，無所不用其極，上演「全黨寄生市府」的戲碼，這種違反民主精神與行政中立，將會被市民所唾棄。