翻轉竹縣地方創生 陳偉誠、莊凱詠獲10大傑出青年

新竹縣青年陳偉誠承襲家族製炭技術，生產系列炭綠產品，帶動森林循環生態永續發展；莊凱詠則是活化廢棄空間，打造「大山北月」，深入地方與在地農家連結，帶動當地觀光起死回生。他們成功開啟創業之路，翻轉地方第一級產業發展，獲選國際青年商會中華民國總會第60屆十大傑出青年；新竹縣長楊文科今天親授獎，肯定青年力量不容小覷。

來自湖口鄉的陳偉誠，15年前從清大畢業後即返鄉承襲家中上一代的製炭技術，利用廢料修枝木材，透過高溫燒製成木炭與木酢液，成立「木酢達人」品牌；去年更創意推出炭盆栽、國產材家具等，把綠意帶進家中，將日用品升華為藝術，讓原本廢棄的木材擁有新生命，也帶動竹縣湖口木工小鎮靠特色重返繁榮。

陳偉誠說，台灣每年產生1000萬公噸林木修枝，往往只能送進焚化爐，因此誕生森林循環的想法並化為行動，未來目標要將新竹縣成功案例往外縣市擴張，進一步帶動台灣林業資源活化。

另一位獲獎的莊凱詠，因罹患先天性軟骨發育不全症，即使身高只有130公分，但卻有顆熱愛生活、堅毅不拔的心；他就讀清大研究所期間，得知橫山鄉豐鄉國小舊址空間招標，因此他向鄉公所承租，將老舊校舍活化打造為「大山北月」多功能場域，以創意推廣在地農產品與特色美食，並結合農事體驗、文創活動，帶動觀光人潮回流，成功讓一度面臨被除名的危機的大山背休閒農業區起死回生。

「想把新竹縣的好，帶給全台灣人。」莊凱詠說，橫山鄉不只內灣，還有一座大山背山，種植近20種柑橘品種，今年大山北月也成立全台第一間橘子博物館，未來將舉辦藝術季，實現與土地共生、共創、共好的精神。

新竹縣長楊文科說，十大傑出青年就有2位來自新竹縣，縣府也持續推動青年培育計畫、創業比賽、地方創生計畫，並成立青年諮詢委員會與青創基地，協助青年踏上實踐圓夢之路，找到自己的價值和改變社會的力量。

新竹縣青年陳偉誠（右）、莊凱詠（左）獲10大傑出青年，新竹縣長楊文科（中）授獎肯定。記者王淑君／攝影