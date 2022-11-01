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桃園市客運園區至機場聯絡道通車 行車時間縮短20分

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」。圖／工務局提供
「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」。圖／工務局提供

桃園市長鄭文燦今陪同內政部政務次長陳宗彥前往大園區，出席「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」通車儀式，行車時間將由現行的40分鐘縮短為20分鐘。

鄭文燦表示，本計畫為內政部與桃園市政府共同合作推動及興建，客運園區至機場聯络道路工程共分為二期施作，本次通車路段為第一期，新闢道路總長約2.474公里、道路寬度30公尺，並包含4座橋梁。

工程西起桃園航空貨運暨客運園區(大園南港地區)都市計畫範圍邊界(環區北路及環區東路路口)跨過雙溪口溪和平支線後，沿大園都市計畫範圍邊界終點至老街溪，總經費7.015億元，由內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」補助5.093億元，桃園市政府負擔1.922億元，今日通車路段將正式命名為「航城路二段」。

藉由貨物園區聯外道路系統，避免車流行經大園市區，提供航空城西側區域快捷連絡服務，完善大園地區、客運園區與航空城間聯外交通與服務品質及帶動周邊發展。

鄭文燦表示，道路工程設計兼具節能減碳、循環經濟理念，納入相關灌、排水、景觀、LED照明及纜線管路埋設等管線整合工程，便於未來保養與維護，為符合在地特色道路中央分隔島路燈桿及號誌共桿採用「飛機」元素與設計，以融入該地景觀，道路旁也設有人行道及景觀綠帶，可供民眾安全舒適的休憩環境。此外，本工程所需土方也與市政府採用媒合方式辦理，符合循環經濟與資源再利用目標。

第二期工程則為老街溪橋延伸至機捷A15大園站路段，全長約1公里，由桃市府航空城工程處辦理「桃園市航空城計畫區段徵收工程B1分標統包」工程執行中，預計將於明年8月完工。

未來全線通車後，可有效串連客運園區至機捷A15大園站，並與水源路、華興路、和平西路等重要幹道橫交，日後民眾前往航空城特定區不需再繞進大園舊市區，行車時間將由現行的40分鐘縮短為20分鐘，大幅節省通勤及縮短行車時間，同時解決國道2號大園交流道壅塞情形，讓客運園區及大園市區交通更加方便，以帶動大園地區的整體發展。

「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」。圖／工務局提供
「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」。圖／工務局提供

「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」。圖／工務局提供
「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」。圖／工務局提供

「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」。圖／工務局提供
「桃園市客運園區至機場聯絡道路(大園區環區北路及環區東路口至老街溪)新闢工程」。圖／工務局提供

桃園市長 航空城 鄭文燦

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