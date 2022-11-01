不滿對手詆毀及汙衊亂花錢 苗栗苑裡鎮長劉秋東提告

苗栗縣爭取連任的苑裡鎮長候選人劉秋東，不滿對手劉育育在政見說明會中公開向選民宣講不實言論，詆毀鎮公所及汙衊他財務黑箱作業亂花錢，今天上午10點45分左右，劉秋東委同律師到地檢署提告，控告劉育育毀謗及意圖使人不當選。

劉秋東表示，2號候選人劉育育在政見說明會中，公開向選民宣講有關「鬼門關夜市街道裝置藝術」花費了幾百萬，但實際僅發包55萬元。大火後的苑裡公有市場災後重建，其中711萬元是文化部補助歷史建築部分的緊急加固工程經費，並非清運火場垃圾的財源，同時歷經4年仍未重建，是非曲直及原因很多，並非公所無作為。

中山路及周邊既有養護工程，劉育育所言花費4000萬元，還鋪鋪補補，但實際決標金額是3400多萬元，工程作業及流程包商自有安排，監工方面並未發現有其他衍生問題。

另外，鎮民代表候選人鄭暉煌稱說因為市場改建，造成三、四位商家鬱鬱寡歡而死。劉秋東也澄清，其中有兩位都是80好幾老人家，年老因病往生自有天數，但他們這樣消費死者家屬，是很不道德的；並強調，劉育育身為候選人，應善盡查證再公開發言，而非扭曲事實，栽贓抹黑。