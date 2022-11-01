聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿對手詆毀及汙衊亂花錢 苗栗苑裡鎮長劉秋東提告

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午10點45分左右，劉秋東委同律師到地檢署按鈴控告劉育育毀謗及意圖使人不當選。記者吳傑沐／攝影
今天上午10點45分左右，劉秋東委同律師到地檢署按鈴控告劉育育毀謗及意圖使人不當選。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣爭取連任的苑裡鎮長候選人劉秋東，不滿對手劉育育在政見說明會中公開向選民宣講不實言論，詆毀鎮公所及汙衊他財務黑箱作業亂花錢，今天上午10點45分左右，劉秋東委同律師到地檢署提告，控告劉育育毀謗及意圖使人不當選。

劉秋東表示，2號候選人劉育育在政見說明會中，公開向選民宣講有關「鬼門關夜市街道裝置藝術」花費了幾百萬，但實際僅發包55萬元。大火後的苑裡公有市場災後重建，其中711萬元是文化部補助歷史建築部分的緊急加固工程經費，並非清運火場垃圾的財源，同時歷經4年仍未重建，是非曲直及原因很多，並非公所無作為。

中山路及周邊既有養護工程，劉育育所言花費4000萬元，還鋪鋪補補，但實際決標金額是3400多萬元，工程作業及流程包商自有安排，監工方面並未發現有其他衍生問題。

另外，鎮民代表候選人鄭暉煌稱說因為市場改建，造成三、四位商家鬱鬱寡歡而死。劉秋東也澄清，其中有兩位都是80好幾老人家，年老因病往生自有天數，但他們這樣消費死者家屬，是很不道德的；並強調，劉育育身為候選人，應善盡查證再公開發言，而非扭曲事實，栽贓抹黑。

歷史建築 災後 裝置藝術 2022大選 苗栗縣選舉

延伸閱讀

挺18歲公民權複決 綠湧言會啟動台灣小英雄號巡迴宣講

國3北上苗栗段休旅車撞上防撞車 駕駛及乘客輕傷

苗栗推老幼雙寶延長禮券 打疫苗送200元

台中松柏漁港自行車道跨橋串聯到苗栗工程 明年6月完工

相關新聞

80年歷史老榕樹相伴 竹市千甲市民活動中心今天啟用

新竹市東區千甲市民活動中心32年來未曾整修，屋齡老舊、易漏水，且不符921地震後建築規範，加上戶外廁所及無障礙設備不佳。...

19：6表決過關 苗栗縣政府明年總預算一毛不刪

苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案，經過激烈攻防，動用表決19比6通過，小刪預算2年後，再次一毛錢不刪，縣長徐耀昌期待下...

用數字打臉抨擊 竹縣府：自來水普及率已破9成

新竹縣自來水普及率日前遭民進黨新竹縣長候選人周江杰抨擊屬全國後段班，他提出110年底水利署統計數據，竹縣普及率89.81...

民眾黨抨綠寄生竹市府 校園播小智日常、社福館貼文宣　

民眾黨市議員候選人蔡文盛、施淑婷指出，近期接獲檢舉並實地勘查後，發現新竹市民富國小校園竟播放名為「小智日常」的影片、南勢...

翻轉竹縣地方創生 陳偉誠、莊凱詠獲10大傑出青年

新竹縣青年陳偉誠承襲家族製炭技術，生產系列炭綠產品，帶動森林循環生態永續發展；莊凱詠則是活化廢棄空間，打造「大山北月」，...

旅行造就靈感 張翠滿畫遊西畫個展中壢圖書分館展出

又有畫展可以看，「張翠滿畫遊西畫個展」明起至29日在桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區正式開展， 展覽作品以油畫及水彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。