公園華麗轉身變音樂廳 鄭朝方攜手邵啟月倡議藝文政見

具有音樂人背景的民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方與同黨竹北市第2選區市民代表候選人邵啟月，上周五一起邀請大提琴演奏家在興隆公園快閃演出，公園瞬間搖身一變戶外音樂廳，讓市民們倍感驚喜。鄭朝方期盼爭取創建竹北文創綠廊帶作為藝文展演空間，並媒合各里活動中心，打造多元展演場域。

原本充滿孩童歡笑聲的竹北興隆公園，上周五午後驚喜傳來巴哈無伴奏大提琴組曲，以及木吉他流行音樂演唱；鄭朝方與邵啟月力邀國立陽明交通大學音樂研究所林鈺妤和交通大學星聲社詹振邦、李怡臻到場快閃演出，現場親子紛紛「聞樂而來」聚集到小遊具區，感受不一樣的藝文體驗。

鄭朝方說，他長期與竹北各表演藝術社群會談，了解竹北市在公共建設空間與政策規畫上的作為不足，因此承諾擔任竹北市長後會全力盤點室內公共空間，除了推動竹北綠廊帶作為微型展演空間外，並會媒合各里活動中心打造多元展演場域。

邵啟月説，竹北很多學習音樂的孩子，但在當地卻沒有適合的展演空間可供租借使用；她要推動打造基礎表演空間，另外增加街頭表演空間，讓市民朋友在休閒的同時能接觸藝文演出，廣納各類型街頭表演者，並推行城市藝廊，讓竹北成為藝術城市。