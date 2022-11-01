聽新聞
test
0:00 / 0:00

公園華麗轉身變音樂廳 鄭朝方攜手邵啟月倡議藝文政見

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（中）和同黨市代候選人邵啟月（左），發起公園音樂快閃，以行動倡議他們的藝文政見。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（中）和同黨市代候選人邵啟月（左），發起公園音樂快閃，以行動倡議他們的藝文政見。圖／鄭朝方競辦提供

具有音樂人背景的民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方與同黨竹北市第2選區市民代表候選人邵啟月，上周五一起邀請大提琴演奏家在興隆公園快閃演出，公園瞬間搖身一變戶外音樂廳，讓市民們倍感驚喜。鄭朝方期盼爭取創建竹北文創綠廊帶作為藝文展演空間，並媒合各里活動中心，打造多元展演場域。

原本充滿孩童歡笑聲的竹北興隆公園，上周五午後驚喜傳來巴哈無伴奏大提琴組曲，以及木吉他流行音樂演唱；鄭朝方與邵啟月力邀國立陽明交通大學音樂研究所林鈺妤和交通大學星聲社詹振邦、李怡臻到場快閃演出，現場親子紛紛「聞樂而來」聚集到小遊具區，感受不一樣的藝文體驗。

鄭朝方說，他長期與竹北各表演藝術社群會談，了解竹北市在公共建設空間與政策規畫上的作為不足，因此承諾擔任竹北市長後會全力盤點室內公共空間，除了推動竹北綠廊帶作為微型展演空間外，並會媒合各里活動中心打造多元展演場域。

邵啟月説，竹北很多學習音樂的孩子，但在當地卻沒有適合的展演空間可供租借使用；她要推動打造基礎表演空間，另外增加街頭表演空間，讓市民朋友在休閒的同時能接觸藝文演出，廣納各類型街頭表演者，並推行城市藝廊，讓竹北成為藝術城市。

鄭朝方說，竹北擁有跟直轄市相當的稅收，但市民卻享受不到相當的公共福利與基礎建設，有機會擔任市長他將致力做表演空間的改善和開拓者，將里民中心特色化，推動300到500人中型藝文展演空間。他也要改變老舊政治結構，提高對文化環境的重視，極力爭取創建竹北文創綠廊帶，揉合林蔭廊道，打造戶外多元展演空間，雙向擴充藝文資源，讓更多市民接觸藝文。

鄭朝方攜手邵啟月透過公園音樂快閃倡議藝文政見 。圖／鄭朝方競辦提供
鄭朝方攜手邵啟月透過公園音樂快閃倡議藝文政見 。圖／鄭朝方競辦提供
鄭朝方與邵啟月力邀國立陽明交通大學音樂研究所林鈺妤和交通大學星聲社詹振邦、李怡臻，到竹北興隆公園快閃演出。圖／鄭朝方競辦提供
鄭朝方與邵啟月力邀國立陽明交通大學音樂研究所林鈺妤和交通大學星聲社詹振邦、李怡臻，到竹北興隆公園快閃演出。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（中）和同黨市代候選人邵啟月（左）辦公園音樂快閃演出，讓市民感受不一樣的藝文體驗。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（中）和同黨市代候選人邵啟月（左）辦公園音樂快閃演出，讓市民感受不一樣的藝文體驗。圖／鄭朝方競辦提供

鄭朝方 2022大選 新竹縣選舉

延伸閱讀

選舉倒數！台南市長5搶1 電視政見發表16、19日舉行

台積電1奈米傳設龍潭 周江杰憾楊文科：肥水流入外人田

從「學霸」化身新天龍國「肉霸」，《Black7喰肉》創辦人：「不想躺平，就站出來解決問題！」

竹北自駕巴士11月將上路測試 預計明年正式開放載客

相關新聞

80年歷史老榕樹相伴 竹市千甲市民活動中心今天啟用

新竹市東區千甲市民活動中心32年來未曾整修，屋齡老舊、易漏水，且不符921地震後建築規範，加上戶外廁所及無障礙設備不佳。...

19：6表決過關 苗栗縣政府明年總預算一毛不刪

苗栗縣議會今天審查縣府明年總預算案，經過激烈攻防，動用表決19比6通過，小刪預算2年後，再次一毛錢不刪，縣長徐耀昌期待下...

用數字打臉抨擊 竹縣府：自來水普及率已破9成

新竹縣自來水普及率日前遭民進黨新竹縣長候選人周江杰抨擊屬全國後段班，他提出110年底水利署統計數據，竹縣普及率89.81...

民眾黨抨綠寄生竹市府 校園播小智日常、社福館貼文宣　

民眾黨市議員候選人蔡文盛、施淑婷指出，近期接獲檢舉並實地勘查後，發現新竹市民富國小校園竟播放名為「小智日常」的影片、南勢...

翻轉竹縣地方創生 陳偉誠、莊凱詠獲10大傑出青年

新竹縣青年陳偉誠承襲家族製炭技術，生產系列炭綠產品，帶動森林循環生態永續發展；莊凱詠則是活化廢棄空間，打造「大山北月」，...

旅行造就靈感 張翠滿畫遊西畫個展中壢圖書分館展出

又有畫展可以看，「張翠滿畫遊西畫個展」明起至29日在桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區正式開展， 展覽作品以油畫及水彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。