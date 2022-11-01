竹東交通轉運中心年底完工 Youbike也預定設站

作為溪南地區最重要的交通樞紐「竹東交通轉運中心」已接近完工，預計年底工程能全數完成，明年春節前後正式啟用，屆時前往內灣、北埔觀光更方便，Youbike也預定在此設站，方便民眾銜接行程。

新竹縣府表示，為了鼓勵及增加大眾運輸使用和停車需求，竹東交轉中心被規畫作為旅遊服務園區，提供複合式轉乘服務，整合了國道、公路客運及觀光接駁車，設有10席客運月台可供上下客，將與竹北的高鐵站區形成新竹縣轉運雙核心。

目前施工進度已達95%，預計年底完工、明年初啟用，且交轉中心設有超過250格車位的地下停車場，並設有Youbike站點，讓民眾往來搭車更方便，縣府希望藉由交轉中心的設置，能提供無縫運輸、停車及觀光諮詢服務，藉以帶動觀光繁榮和提升遊憩品質。

縣長楊文科指出，竹東交轉中心在2020年動工，雖然遇到疫情缺工、缺料，不過幸好有事先縝密的規畫協調，以及顧問公司、營造廠商的全力配合，工程仍順利交出不錯的品質，這次更獲得第3屆「金竹獎」建築工程類優等的殊榮，實屬不易。

縣府交旅處長游志祥表示，竹東交轉中心耗資3.2億元，未來完工後可提供轄內台3線沿線鄉鎮，如關西、橫山、北埔及峨眉等地民眾轉乘，不管是前往竹北，甚至台北都更方便，外地遊客前來也可迅速前往竹東周邊各大旅遊景點。

未來竹東交轉中心還將繼續增建，樓上已規畫為竹東綜合行政中心，預計將有地政事務所、戶政事務所、稅務局、婦幼館、國稅局等機關進駐，同時鎮公所、鎮民代表大會也將設於此，成為竹東新的核心。

除了交轉中心將完工，竹東仁愛立體停車場、竹東全民運動館也都是竹東進行中的重要建設，縣府同時希望明年Youbike在竹東廣設站點後，配合新竹縣頭前溪南岸經典自行車道，能讓民眾有感竹東交通運輸及觀光休閒上的進步。