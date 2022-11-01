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巴斯達隘祭典4日起連三天登場 警公布接駁車及交通管制規畫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
巴斯達隘祭典期間，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。圖／警方提供
巴斯達隘祭典期間，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。圖／警方提供

兩年一度的苗栗縣南庄賽夏族巴斯達隘祭典將於11月4至6日在東河村向天湖舉行，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間進行規畫，希望祭典活動順利展開，展現賽夏文化特色。

頭份警局指出，巴斯達隘祭典聞名全國，除南庄、獅潭及新竹縣五峰鄉賽夏族人參與外，歷年祭典都吸引各地遊客前來。今年活動期間為方便遊客上山，賽夏族巴斯達隘文化協會與銳鑫租賃公司協調辦理收費接駁專車，在嗓心樂目（南庄遊客中心旁）、櫸木餐廳前及向天湖牌樓3個固定點接駁站提供遊客搭乘，苗栗客運每天也有3班次接駁車可搭乘。

鄉公所及協會在南庄地區規畫停車場1012個車位、東河地區停車場350個車位，總計可停放約1362部小客車，另外向天湖停車場約有800個小客車位開放當地族人及貴賓使用，外來遊客無通行證請搭乘接駁專車或公車前往。

頭份分局為有效管制交通流量及停車秩序，每天於中加拉灣、向天湖牌樓及會場入口實施24小時交通管制，並在苗21線、向天湖環湖道路、東河村外環道至向天湖停車場實施24小時機動巡邏；另於中加拉灣及會場臨時指揮所設置警察服務站，提供民眾諮詢及服務。

警方表示，3天祭典活動期間預計投注警察、民力及義交150人次；協會決議廣場前嚴禁設攤，警方將列為取締管制重點，此外，活動周邊道路違規停車、並排停車、佔用車道等情形也都列為執勤重點。

頭份警分局長張明盛呼籲遊客注意防竊，停車後要檢查門窗是否關好，鑰匙記得拔，身上包包要留意，籲請民眾多搭乘接駁專車，切勿酒駕或隨意違規停車，大家都守法交通更順暢安全，祭典圓滿成功。

巴斯達隘祭典期間，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。圖／警方提供
巴斯達隘祭典期間，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。圖／警方提供
巴斯達隘祭典期間，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。圖／警方提供
巴斯達隘祭典期間，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。圖／警方提供
巴斯達隘祭典期間，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。圖／警方提供
巴斯達隘祭典期間，主辦單位及鄉公所、警方針對接駁專車、停車空間、交通管制規畫，希望祭典活動順利展開。圖／警方提供

南庄 停車場 賽夏族

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