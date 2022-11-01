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追求文化共融 竹美館開發行動教具箱介紹新竹公會堂

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹生活美學館上周六在新竹生活美學館舉辦「111年文化近用推廣計畫－傳遞．共享．公會堂」教具箱暨易讀版文宣發表會。圖／新竹生活美學館提供
新竹生活美學館上周六在新竹生活美學館舉辦「111年文化近用推廣計畫－傳遞．共享．公會堂」教具箱暨易讀版文宣發表會。圖／新竹生活美學館提供

新竹生活美學館為將複雜的建築知識簡化為易讀、易懂的內容，開發兩套文化資源行動教具箱，並製作友善族群的導覽手冊，要讓前來館內的孩童、樂齡或身心障礙者，感受資訊無障礙服務，以實踐文化資源與空間場域的公共性。

這兩套主題為文化知識、建築介紹，上周六在新竹生活美學館舉辦「111年文化近用推廣計畫－傳遞．共享．公會堂」教具箱暨易讀版文宣發表會，以新竹公會堂這座乘載百年歷史的典雅建築，豐富的文化資源進行文本轉譯，設計適用於偏鄉學童、樂齡人士、身心障礙者的互動教案，融入歷史沿革與人文記憶，寓教於樂。

新竹生活美學館長葉于正表示，期勉大家未來在不同的場合，都能在文化平權的理念下，一同看見差異並努力跨越，降低不同族群彼此的障礙。

第一套教具箱以「文化知識」為主題，學員可運用放大鏡，從百年老地圖中尋找新竹公會堂，從不同時代、地區公會堂的異同觀察來深化認識。為介紹公會堂的空間功能，分別以新竹代表畫家李澤藩、表演藝術家王玉英等，串起人物生平與新竹公會堂的連結，邀請學員以戲劇演出的方式，重現當年的文化場景。

與會的李澤藩美術館館長李以仁也提到，他很榮幸祖父李澤藩的生平，能與本次新竹公會堂教具箱結合，賦予教育的功能，欣見未來能以更豐富、多元的方式，傳遞臺灣前輩藝術家的故事。

第二套以「建築介紹」為主，以百年公共建築典雅之美為出發，學員們可由光柵動畫欣賞辰野式風格、利用輔具認識桁架原理，或以木塊實際操作荷蘭式砌磚，更能用蠟筆拓印出美麗的勳章飾。桃園智障者家長協會理事長游秋明表示，感謝館方製作易讀導覽手冊，照顧了星兒們，讓大家都能享有友善的無障礙環境。

教具箱未來將提供學校、社團借用，以期引發學子對公會堂的興趣，並增強到場參觀的先備知識，且讓教師透過體驗課程，對公會堂有其更深的認識與體驗。

新竹生活美學館教具箱未來提供學校、社團借用，以期引發學子對公會堂的興趣。圖／新竹生活美學館提供
新竹生活美學館教具箱未來提供學校、社團借用，以期引發學子對公會堂的興趣。圖／新竹生活美學館提供
新竹生活美學館邀請學員以戲劇演出的方式，重現當年的文化場景。圖／新竹生活美學館提供
新竹生活美學館邀請學員以戲劇演出的方式，重現當年的文化場景。圖／新竹生活美學館提供
新竹生活美學館製作友善族群的導覽手冊，要讓前來館內的孩童、樂齡或身心障礙者，感受資訊無障礙服務。圖／新竹生活美學館提供
新竹生活美學館製作友善族群的導覽手冊，要讓前來館內的孩童、樂齡或身心障礙者，感受資訊無障礙服務。圖／新竹生活美學館提供
新竹生活美學館為將複雜的建築知識簡化為易讀、易懂的內容，開發兩套文化資源行動教具箱。圖／新竹生活美學館提供
新竹生活美學館為將複雜的建築知識簡化為易讀、易懂的內容，開發兩套文化資源行動教具箱。圖／新竹生活美學館提供

新竹 建築 藝術家

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