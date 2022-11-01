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請注意儲水！ 新竹市63個里後天停水、減壓23小時

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
台水公司提醒用戶提前儲水。記者張裕珍／攝影
台水公司提醒用戶提前儲水。記者張裕珍／攝影

台灣自來水公司第三區管理處發出最新停水公告，因為配合新竹市政府「新竹市園道五地下停車場興建工程」辦理800mmPSCP管線遷移工程，後天（3日）上午9時至4日上午8時為期23小時，新竹市36個里停水、27個里減壓，影響範圍超過新竹市一半的里，提醒用水戶多加注意、事先儲水。

台水公司指出，3日至4日的停水區域包含光鎮里、新光里、振興里、曲溪里、湖濱里、綠水里、公園里、下竹里、 新興里、頂竹里、南大里、高峰里、仙宮里、建華里、東山里、光明里、 竹蓮里、寺前里、福德里、台溪里、頂福里、新民里、軍功里、南市里、 中興里、南門里、豐功里、武功里、光復里、東勢里、東園里、三民里、 前溪里、育賢里、榮光里、偉功里共36個里。

水壓降低區域則為興南里、崇禮里、育英里、石坊里、中央里、福德里、南市里、潛園里、 南門里、成功里、榮光里、東門里、中山里、大同里、台溪里、西雅里、 光鎮里、中興里、西門里、關帝里、福林里、中正里、頂埔里、中埔里、 牛埔里、復興里、頂福里共27個里。

台水公司第三區管理處提醒影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭；水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

如停水期間未關閉抽水機電源，可能馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，也呼籲建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。

停水 新竹 埔里

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