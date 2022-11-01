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新竹騎士屢傳被強風吹倒…網喊放假 竹市府粉專回應了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市風大，街頭常見女生長髮被風吹亂。圖／取自「新竹市 新鮮事」臉書
新竹市風大，街頭常見女生長髮被風吹亂。圖／取自「新竹市 新鮮事」臉書

新竹市以「風城」聞名，近日新竹市地區受東北季風加上奈格颱風外圍環流等因素影響，最強刮起9級強陣風，不少新竹人都感受強烈，還陸續傳出有路人、騎士被吹倒送醫，有網友喊説能否放「巨風假？」

新竹市政府官方粉專也接到私訊詢問「能不能放假？」市府說明，須持續偵測平均風力7級以上或陣風達10級以上，可能出現致災情況時，才會做出停班課的決定。

新竹氣象站資訊指出，受颱風外圍環流影響及東北季風增強影響，新竹地區今天為陰短暫陣雨的天氣，空曠地區易有8至9級強陣風，也提醒民眾新竹沿海風力8至9陣風11級，浪高4至5公尺，請特別注意。

新竹市最近風勢強勁，新竹馬偕紀念醫院急診外科主任白永嘉日前就在臉書發文提醒，「新竹的風真的非常大！」有老人走路、4個年輕人騎車各自在不同地方被側風吹倒，受傷送急診，有骨折的、有脫臼的，累計10人被風吹倒送醫。

距離年底選舉20多天，不少候選人懸掛的選舉看板也被強風吹破「掛彩」，成了另類風災受災戶，或是看板帆布搖搖欲墜，恐有公安疑慮，緊急通知廠商處理；也有候選人站路口拜票也幾乎被風吹到挺不直腰，格外艱辛。

新竹市政府官方臉書粉絲專頁「新竹市 新鮮事」最新發文指出，新竹市因為東北季風加上奈格颱風外圍環流，以及西半部受海峽地形效應影響，根據觀測站數據顯示，新竹市香山區，最大陣風達23.8m/s（9級），平均陣風也有13.3m/s（6級），請大家出門，一定要注意自身安全。

至於是否能夠停班停課？市府說明，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條規定第一「依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。」

扣除颱風來襲外，無颱風期間，如偵測平均風力7級以上或陣風達10級以上，必須「持續」偵測到相同強度的風力，或因應地形（如山區）或雨勢影響，可能出現致災情況時，才會做出停班課的決定。

議員曾資程站路口拜票也感受到強風威力。圖／取自曾資程臉書
議員曾資程站路口拜票也感受到強風威力。圖／取自曾資程臉書
議員蔡惠婷最近分享選舉看板被風吹壞。圖／取自蔡惠婷臉書
議員蔡惠婷最近分享選舉看板被風吹壞。圖／取自蔡惠婷臉書

新竹 颱風 東北季風

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