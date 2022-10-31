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走進賽夏族的山林 苗栗縣4校「仙境奇緣」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林體驗。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林，體驗射箭、吃竹筒飯等，來自市區的苗栗市大同國小4年級學童蘇恩皜印象深刻，讓他學會尊重不同族群文化與生活。

苗栗縣迎接國際教育2.0上路，不僅在課堂上教導探索國際教育知識，更直接將課程帶到教室外的場域，讓學生從在地出發，認同鄉土並與國際接軌，去年拉到新埔國小外的海灘上課，獲得熱烈回響，今天則走進山林。

南庄鄉蓬萊國小學童以賽夏族為主，今天在特色課程基礎上，協同對山林較為陌生的信德國小、大同國小、建國國小師生，透過山林體驗課程，具體增進學童山林永續共生的觀念，蘇思皜說，過去只有在媒體看到賽夏族巴斯達隘（矮靈祭），今天他體驗射箭等項目，相當有意義，也印象深刻。

蓬萊國小6年級賽夏族學童豆千瑜幫忙備餐，她表示，生活周邊的山林，到處都有竹子，可以取材做成碗筷、杯子，竹筒飯更別具風味，比起塑膠製品，天然的更環保。

縣政府教育處長葉芯慧指出，台灣山巒綿亙，高山林立，國民都應具備知山、親山到愛山的素養，今天活動由苗栗縣國民教育輔導團輔導員温櫻美、陳智康、葉怡美分別設計國際主題教案，聚焦在聯合國17項永續發展目標（SDGs）的第15項－陸域生態。

不僅在自身課堂實踐，還能與4所學校合作，猶如「仙境奇緣」，藉由參觀蓬萊國小認識山林之美，並透過老師跨域整合課程設計，讓學生認識生態環境保之重要性，並學會尊重土地，活動更具教育意義。

苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林體驗。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣推展「在地國際化」課程，今天「仙境奇緣-相約在苗栗」，4校60名學生走進賽夏族的山林體驗。圖／苗栗縣政府提供

賽夏族 苗栗縣

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