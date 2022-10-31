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竹南鎮2大都市計畫變更案 協議多項措施回饋地方

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
大千健康醫療體系大千醫療社團法人竹南醫院都市計畫變更草案，協議多項回饋措施。記者范榮達／攝影
大千健康醫療體系大千醫療社團法人竹南醫院都市計畫變更草案，協議多項回饋措施。記者范榮達／攝影

京元電子股份有限公司苗栗縣竹南鎮中華六、七廠擴廠，及大千健康醫療體系大千醫療社團法人竹南醫院都市計畫變更案，縣府、竹南鎮公所並協議京元電、大千認養路燈，及優先就業、補助醫費等回饋地方。

京元電中華六、七廠擴廠，毗鄰3.6132公頃農業區變更乙種工業區，及大千竹南醫院0.9662甲種工業區變更為醫療專用區案，攸關地方發展及交通，縣議員廖英利在議會質詢，關心進度及相關配套措施。

縣府工商發展處長詹彩蘋說，兩案都通過縣都市計畫委員會審查，將提請內政部都委會審議，通過後即可啟動建設，其中，縣府、竹南鎮公所及業者協議，納入多項回饋措施。

京元電協議部分，包括每年提供竹南鎮路燈認養費10萬元，10年共100萬，竹南鎮頂埔里清寒獎學金20名，補助頂埔里環境整理或相關活動30萬元，10年共300萬元，公所沒有提出地區停車收費整體規畫前，停車場用地開放公眾使用，京元電負責維管理，並保障竹南鎮鄉親（以頂埔里優先）的就業機會，優先錄取任用。

大千竹南醫院協議部分，低收入戶、中低收入戶，及一般戶經評估為近貧家庭等醫療費用負擔有困難的病人，提供每年500萬元補助，合計10年5000萬元；每年提供2次免費社區健檢及癌症篩檢服務，12場次免費癌症預防講座，及碧英孝行獎竹南鎮20名。

公共空間及會議室開放社區及社會公益團體舉辦活動，設置公共藝文空間於上班時間供參觀，認養社區周邊路燈，每年10萬元200盞，合計10年100萬元，另提供5線免費交通接駁車。

京元電子股份有限公司苗栗縣竹南鎮中華六、七廠產能即將飽和，都市計畫變更擴廠約3.6公頃。記者范榮達／攝影
京元電子股份有限公司苗栗縣竹南鎮中華六、七廠產能即將飽和，都市計畫變更擴廠約3.6公頃。記者范榮達／攝影

認養 埔里 癌症

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