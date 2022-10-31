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苗栗推老幼雙寶延長禮券 打疫苗送200元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌今天宣布65歲以上長者，及6個月至4歲苗栗設籍、居住、工作或就學者，11月1日至11月15日施打任一劑新冠疫苗，可獲得200元超商禮劵。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌今天宣布65歲以上長者，及6個月至4歲苗栗設籍、居住、工作或就學者，11月1日至11月15日施打任一劑新冠疫苗，可獲得200元超商禮劵。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣衝疫苗涵蓋率，縣長徐耀昌今天宣布65歲以上長者，及6個月至4歲苗栗設籍、居住、工作或就學者，11月1日至11月15日施打任一劑新冠疫苗，可獲得200元超商禮劵。

苗栗縣整體新冠肺炎疫苗涵蓋率，第一劑89.2%、第二劑83.7%、追加劑第一劑（第三劑）68.6%，其中65歲以上第四劑接種率31.9%，6個月至4歲幼兒疫苗接種率第一劑40%、第二劑12.6%，施打率偏低的族群。

縣府為增加65歲以上長者，及6個月至4歲年齡層施打率，徐耀昌今天宣布苗栗設籍、居住、工作或就學者，11月1日至15日施打任何1劑疫苗，可獲得200元超商禮劵。另，鄉鎮市衛生所11月將加開夜間或假日疫苗專診，請符合施打對象多加利用，盡快施打新冠及流感疫苗，保護自己及家人。

縣府衛生局指出，苗栗縣今天新增確診494例，現居家隔離3772人，累積本土案例16萬9532人，人口占比確診率31.68%，疫情連3周下降，惟疫情多變，防疫不鬆懈。

衛生局長張蕊仙表示，今年秋冬上呼吸道病毒活躍，民眾接種公費流感疫苗意願高，第1階段8萬8847人完成接種，接種進度64.4%，第2階段11月1日開打，對象50至64歲無高風險慢性病成人。

另外，苗栗縣莫德納次世代疫苗累計至昨天共2萬2585人接種，11月1日起莫德納雙價疫苗接種對象將擴及12至17歲青少年，可接種第3、4劑，與前一劑間隔84天以上皆可接種，曾確診者則須間隔3個月，籲請踴躍施打。

流感疫苗 衛生局 苗栗縣

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