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桃園環保局鼓勵使用循環杯 每週五買飲品好康再加碼

中央社／ 桃園31日電

為推行桃園市循環杯的使用，環保局每週五舉辦加碼活動，民眾在合作商店消費，除原有的自備環保杯店家優惠5元，環保局另外再加碼5元，讓民眾享有買飲品折價10元好康。

桃園市政府環保局今天下午發布新聞稿表示，環保局從去年4月起與市府商圈飲料店及連鎖便利商店合作，建立「桃園市循環杯共享服務平台」，試辦使用循環杯省新台幣5元的活動，提供重複性使用性容器供消費者使用，民眾只要刷手機QR Code就完成免費租借。

環保局再祭出好康加碼活動，即日起至年底，每週五辦理「五告環保循環杯 省『10』便利又減廢」活動，民眾只要前往與桃園市環保局合作使用循環杯店家，就能享有「飲品折價10元」優惠，其中5元為店家優惠，另外5元則是由環保局加碼。

環保局指出，截至目前為止，已有36家市府周邊及六和商圈便利商店響應，環保局將隨時更新店家資訊，也歡迎民眾上環保局網站查詢。

環保局表示，桃園市從民國109年推廣循環杯使用至今已超過8893杯，相當於3.5座101大樓高；一次用飲料杯雖有便利性，但衍生環境負荷沉重，根據環保署調查統計，國人平均1年使用155個飲料杯，若以桃園市人口數227萬人推估，1年約使用3.5億個飲料杯。

桃園 便利商店

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