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第2階段公費流感疫苗明天開打 桃園衛生局籲儘早施打防範多重感染

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／衛生局提供
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／衛生局提供

秋冬季呼吸道病毒活躍，國內開始進入流感流行高峰，公費流感疫苗即將於明日開放第2階段50至64歲無高風險慢性病成人免費接種流感疫苗，桃園市政府衛生局呼籲，第1階段尚未施打的長者、學齡前幼兒或有潛在慢性疾病，及免疫功能缺乏的民眾，要特別留意流感重症發生，儘快攜帶健保卡至流感疫苗合約院所及衛生所完成公費流感疫苗接種，獲得足夠保護力。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，為防範新冠病毒與流感病毒合併感染增加重症與死亡風險，民眾除了完成COVID-19（新冠肺炎）疫苗接種，也要完成流感疫苗接種，預防秋冬呼吸道病毒入侵。

流感疫苗是「不活化疫苗」，可和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。流感疫苗合約院所名單可至衛生局首頁/業務資訊/預防接種/預防接種（流感疫苗）查詢，建議民眾可先電洽院所預約，確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

中央流行疫情指揮中心今日公布全國新增2萬2593例COVID-19本土個案，其中桃園計有2567例，桃園本土個案數較昨日3138例下降18.20 %；其中65歲以上個案占9.19%、18歲以下個案則占21.20 %。

截至10月31日，桃園市居家照護共2萬4484在案，照護案件累計86萬6926人，已完成86萬3267人，累計完成率約99.6 %。桃園專責ICU開設40床、收治30人、空床數10床；專責病房532床，收治268人，空床數264床，收治比率約50.4%，醫療能量充足。

流感疫苗 衛生局 桃園

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