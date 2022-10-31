全國公圖巡迴展推食農教育 首站選在新竹縣文化局

國立公共資訊圖書館推出「慢讀好食刻」全國公共圖書館巡迴展，透過互動式展覽、書展及DIY，讓民眾學習食農教育，首站選在新竹縣文化局圖書館，從明天至15日展出，5、6日還有「慢食農夫市集」，要讓民眾了解飲食與農業的連結。

國立公共圖書館長劉仲成指出，每年國立公共圖書館都會選擇一主題下鄉，讓地方也能參與，今年逢政府頒布施行「食農教育法」，因此食農教育成為今年力推主題，透過巡迴展，配合地方政府活動，讓館藏能發揮最大效益，更能讓讀者藉由實際參與學習。

國立公共圖書館今年攜手行政院農委會、灃食公益飲食文化教育基金會、觀樹教育基金會及全國各公共圖書館等，以食農教育為主題，舉辦巡迴展，盼吸引各縣市愛閱讀的民眾，共學、共玩。

農委會主秘范美玲表示，這是農委會首次與圖書館合作推廣食農教育，過去食農教育推廣層面大多僅限於社區，未來希望藉由圖書館的教育活動，能讓民眾了解，食農教育是人跟人之間的和好，要吃原形食物，最重要是跟環境共好。

新竹縣文化局指出，蔡英文總統已在今年5月4日頒布施行「食農教育法」，其中食農教育有6大方針，包含支持認同在地農業、培養均衡飲食觀念、珍惜食物減少浪費、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業、地產地銷永續農業。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣今年也已發布首個「新竹縣農業政策白皮書」，要以永續農業、多元創新、幸福農民為核心，結合縣內34處農村再生社區，逐步創造社區特色及產值。