新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統送祝福

新竹市府2017年與馬偕醫療財團法人簽約，透過BOT方式打造竹竹苗唯一醫學中心級兒童醫院，於今天正式營運，全面展開急門診及住院服務，蔡英文總統、衛福部長薛瑞元、立委柯建銘也出席開幕典禮。馬偕兒童醫院楊俊仁院長說明，馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。

衛生局表示，竹市兒童醫療資源長期供需失衡，特別是兒童急重難罕症，家長常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。

蔡英文表示，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。馬偕兒醫一路走來不易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與地方共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題。

蔡英文說，衛福部自去年起積極推動「優化兒童醫療照護計畫」，以「在地化醫療」為目標，補助地方重點醫院、建立更完善的轉診機制。新竹市立馬偕兒童醫院就是區域內重點醫院之一，盼持續努力把竹竹苗地區婦幼醫療網絡，做得更好、更完善，為孩童創造更美好、更幸福的未來。

代理市長陳章賢表示，兒童醫院從2014年前市長林智堅參選政見提出到今天開幕，歷經2967天，在林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。

陳章賢分享，推動兒童醫院過程中，林智堅在一次里鄰座談會結束後遇見市民黃阿嬤，她拉著林智堅的手說「一定要蓋兒童醫院」，因為她的孫女「丸子」當年半夜發燒求助無門，來不及長大就離開人世。

馬偕兒童醫院長楊俊仁說明，馬偕兒醫專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。