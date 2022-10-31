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竹市馬偕兒童醫院開幕 總統：守護竹竹苗孩子健康

中央社／ 新竹市31日電
新竹市立馬偕兒童醫院31日上午舉行營運典禮，邀請總統蔡英文（右5）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（右3）、前新竹市長林智堅（右2）等人出席；蔡總統致詞表示，醫院未來將提供一條龍的婦幼服務，照顧新竹市健康，也守護竹竹苗地區孩子的健康。 中央社
新竹市立馬偕兒童醫院31日上午舉行營運典禮，邀請總統蔡英文（右5）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（右3）、前新竹市長林智堅（右2）等人出席；蔡總統致詞表示，醫院未來將提供一條龍的婦幼服務，照顧新竹市健康，也守護竹竹苗地區孩子的健康。 中央社

新竹市立馬偕兒童醫院今天開幕，總統蔡英文出席表示，竹市為一座兒童友善城市，醫院未來將提供一條龍的婦幼服務，將照顧新竹市健康，也守護竹竹苗地區孩子的健康。

新竹市立馬偕兒童醫院今天上午舉行營運典禮，邀請總統蔡英文、衛生福利部長薛瑞元、立院民進黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅、民進黨新竹市長參選人沈慧虹等人出席。

蔡總統表示，這是以地方政府用BOT的方式支持建設的兒童醫院，未來將提供一條龍的婦幼服務，全面照顧竹竹苗等地區，孩子的健康。

蔡總統說，2年多前到此參加醫院的開工典禮，市府團隊把擘劃願景變成具體建設，給孩子照顧服務，她也特別感謝前新竹市長林智堅的努力。

蔡總統表示，每個孩子都是家長的心肝寶貝，孩子生病也是家長最擔心，政府有責任要加強協助各地的兒童醫療量能。

蔡總統說，過去重症孩子爸媽經常要帶孩子跨區北上就醫，現在兒童醫院的啟用，不僅實現家長的心願，也解決竹竹苗地區長期失衡的問題。

蔡總統指出，新竹市要找到方便又合適地點很困難，當時林智堅告訴她，土地取得是難題，但林智堅有辦法，希望她來協助。在中央地方與行政部門等合作下，新竹市與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序，順利取得新建土地，市府也以BOT的方式，解決醫療人才與經費不足等問題，讓這座兒童醫院能誕生在新竹市。

蔡總統說，這次馬偕醫療團隊建置完整的兒童專科門診，也提供產科與婦科等服務，並且院內設立第一間智慧藥局，提升民眾的用藥安全。

蔡總統指出，政府會持續努力提升兒童醫療環境，衛福部從去年開始，積極推動優化兒童醫療照顧計畫，以在地化醫療為目的，補助地方醫療醫院，建置友善轉診制度，新竹市立馬偕兒童醫院為重點之一，未來會一起努力把竹竹苗地區的婦幼醫療網路做好，更為完善。

新竹市政府提供新聞資料指出，市立馬偕兒童醫院在民國109年3月2日開工動土，由地方政府主導、以BOT方式委託興建，今天開幕啟用。

蔡英文 馬偕醫院

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