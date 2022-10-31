不給糖就搗蛋 竹市議長許修睿變裝陪過萬聖節

萬聖節雖然是西方節日，但在台灣同樣受到歡迎，新竹市智障福利協進會今天一早就有大朋友來討糖吃，新竹市議會議長許修睿與議會主管們不但親自分送糖果，許修睿還特別戴上精靈鬼怪的帽子，陪大朋友們同樂，現場笑聲不斷，也暫時紓緩了選舉的緊張氣氛。

議長許修睿指出，萬聖節已經是國人喜愛的節日之一，大家都會變裝遊行或是討糖吃，前兩年因為疫情的關係，相關的活動減少，今年疫情相對穩定，大家也做好防護措施，適時適當的出來活動，新竹市智障福利協進會的老師們也相當用心，每一位大朋友都精心變裝成各式各樣的鬼怪，歡樂氣氛瀰漫在市議會，也讓新竹市議會揮別嚴肅的刻板印象，展現了親民的一面。

另外，青草湖國小也有學生們在明湖里長林汶蓉與家長們陪同下，舉辦一場盛大的變裝遊行活動，家長費盡心思為小孩變裝，遊行隊伍從校門口出發，在沿途各個據點要糖吃，許修睿這時變身成「美國隊長」，發糖果、發氣球，小朋友們看到美國隊長興奮的一個個出場，輪番與許修睿較量比畫，玩得盡興。