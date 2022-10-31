竹縣平價社區公托將增1倍 楊文科：讓年輕人願生樂養

新竹縣持續推動平價化教保服務，4年來已有5處社區公共托育家園，未來則預計增加至10所，其中人口最密集的3鄉鎮竹北、新豐、竹東將是未來增設公共托育家園重點區域，新竹縣長楊文科盼藉由降低育兒負擔，讓年輕夫妻「願生樂養」。

新竹縣在2019年底，在縣政府大樓內利用社會處會議室改建，成立全國首座政府機關內的公托家園，也是新竹縣第一所公托家園，收托出生滿2足月至2歲的幼兒，每月僅收費1萬2千元，符合托育補助申領資格者，每月更可獲3千元至7千元的補助。

接著隔年又陸續在竹東鎮東正社區成立社區公共托育家園，2020年底於竹北市成立公設民營嘉豐托嬰中心，而嘉豐托嬰中心與嘉豐非營利幼兒園，加上今年剛招生的嘉豐國小，更是全國第一所為0至12歲的嬰幼兒、學童所打造的教育園區。

4年來新竹縣已成立5所公托家園，楊文科希望藉由公托服務，能夠降低家長在育兒上需背負的負擔，尤其新竹縣新生兒出生率高居全國前列，因此在育兒議題上民眾尤為關注，如何讓年輕人敢生，已成為地方政府當前目標。

除了今年新竹縣府分別在竹東、竹北再新設2所公共托育家園，藉由擴點讓公托能招收更多幼兒，讓家長有更多機會能利用到公托服務，預計未來還會在竹北市、竹東鎮及新豐鄉等新竹縣3個人口密集鄉鎮，再新增設5所公托家園，提供更多名額，降低家長的育兒負擔，也讓家長多一點選擇。