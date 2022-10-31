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草漯重劃區自來水申裝 10月26日起開始受理

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨桃園市長候選人賴香伶日前指出，市府去年11月就舉辦完工典禮，市府網站聲稱草漯市地重劃區統包工程在7月就已完工，現在卻遲遲無法接管。圖／本報資料照
民眾黨桃園市長候選人賴香伶日前指出，市府去年11月就舉辦完工典禮，市府網站聲稱草漯市地重劃區統包工程在7月就已完工，現在卻遲遲無法接管。圖／本報資料照

桃園市觀音區草漯市地重劃區民眾日前反應自來水申裝問題，桃園市政府工務局今指出，經台灣自來水公司第二區管理處與桃園市政府工務局協調解決圖資問題後，自今年10月26日起已開始受理民眾自來水申裝。

民眾黨桃園市長候選人賴香伶日前指出，市府去年11月就舉辦完工典禮，市府網站聲稱草漯市地重劃區統包工程在7月就已完工，現在卻遲遲無法接管。

草漯地區有二、三十個工地，也有工地早已等著申請接水、接電，卻等不到管線銜接，完工典禮去年早已辦完，市府卻聲稱「管線工程需要較長時間驗收」，等了11個月還等不到自來水，非常離譜。

桃園市政府新工處則回應，本案開發面積達147.88公頃，於去年9月30日竣工，並今年5月17日完成驗收作業，但因重劃區面積廣大，相關公共設施及公共管線工程的驗收皆需較長時間驗收，這是相關重劃區基礎建設工程較為常見的情形，市府並無拖延，更全力縮短驗收時程。

桃園市政府工務局今表示，觀音草漯市地重劃工程於去年9月30日竣工，重劃區開發面積達147.88公頃，相當遼闊，為了讓民眾於草漯重劃區新宅能順利交屋入住，桃園市政府積極辦理驗收及後續移交接管程序，並於今年5月17日完成驗收作業。

草漯重劃區的電力、電信管線皆已完成移交程序，因配合管線3D圖資系統建置，新工處請重劃工程廠商進行自來水管線圖資轉繪，業經自來水公司審圖通過，自今年10月26日起已開始受理民眾自來水申裝。

重劃區 賴香伶

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