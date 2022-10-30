民間團體辦大新竹願景藍圖論壇 盼選舉莫淪口水戰
多個新竹地方民間團體今天在集思竹科會議中心舉辦「大新竹城鄉願景與行動藍圖論壇」，共同倡議民間團體關心的重要公共政策議題，邀請新竹縣市長候選人對話，分別針對城鄉均衡、文化扎根及環境整備討論，其中民間團體最關心新竹縣水資源問題。
今天上午各民間團體先進行論壇討論，並指出選舉應該回到政見討論，認為選舉重點是政策，而不該淪為候選人之間的口水戰，希望新竹縣市首長能夠真正重視新竹未來發展，並提出「大新竹公民政綱」。
民間團體指出，大新竹應落實城鄉均衡發展，務實檢討台知園區、竹科三期，且為了讓新竹在地文化扎根，縣市長應打造永續青年政策、落實語言平權與多元文化。
不過民間團體最關心環境問題，民團倡議應推動永續水資源，並指出新竹市已通過「廢水及污水排放管理自治條例」，新竹縣卻至今未有，民團要求兩縣市政府應成立廢汙水管理推動委員會，訂定廢汙水管理計畫、水源地設置汙水處理、每年公布汙水接管率。
民進黨新竹縣長候選人周江杰親自與會，他承諾當選後會盡快執行五龍工業區汙水管理，以及生活汙水接管率資訊公開，同時承諾世興空品區不做BOT，他指出不希望該片綠地成為小巨蛋。
民眾黨新竹市長候選人高虹安以錄影現身，表示支持民團的訴求，同時講述個人政見，她提到當選後將積極推動新竹市汙水下水道進度，重新恢復大新竹區域治理平台，與未來的新竹縣府合作處理頭前溪水質、廢棄物處理及土地產權的問題。
民進黨沈慧虹也以錄影現身，她指出當選後會加速執行汙水下水道建置，持續推動全市喝水庫水，且將繼續落實乾淨水公投及自治條例，海淡水則要求竹科企業負擔成本。
論壇主辦單位指出，論壇相關重點整理及大新竹公民政綱將公布在「我要喝乾淨水」、「台灣豐禾子協會」臉書粉絲專頁供大新竹民眾參考，但也對國民黨二位新竹縣市長候選人楊文科及林耕仁無法前來參與感到可惜，民團指出，盼候選人當選後，能持續回應在地民間力量的想望。
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