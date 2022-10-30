民間團體辦大新竹願景藍圖論壇 盼選舉莫淪口水戰

多個新竹地方民間團體今天在集思竹科會議中心舉辦「大新竹城鄉願景與行動藍圖論壇」，共同倡議民間團體關心的重要公共政策議題，邀請新竹縣市長候選人對話，分別針對城鄉均衡、文化扎根及環境整備討論，其中民間團體最關心新竹縣水資源問題。

今天上午各民間團體先進行論壇討論，並指出選舉應該回到政見討論，認為選舉重點是政策，而不該淪為候選人之間的口水戰，希望新竹縣市首長能夠真正重視新竹未來發展，並提出「大新竹公民政綱」。

民間團體指出，大新竹應落實城鄉均衡發展，務實檢討台知園區、竹科三期，且為了讓新竹在地文化扎根，縣市長應打造永續青年政策、落實語言平權與多元文化。

不過民間團體最關心環境問題，民團倡議應推動永續水資源，並指出新竹市已通過「廢水及污水排放管理自治條例」，新竹縣卻至今未有，民團要求兩縣市政府應成立廢汙水管理推動委員會，訂定廢汙水管理計畫、水源地設置汙水處理、每年公布汙水接管率。

民進黨新竹縣長候選人周江杰親自與會，他承諾當選後會盡快執行五龍工業區汙水管理，以及生活汙水接管率資訊公開，同時承諾世興空品區不做BOT，他指出不希望該片綠地成為小巨蛋。

民眾黨新竹市長候選人高虹安以錄影現身，表示支持民團的訴求，同時講述個人政見，她提到當選後將積極推動新竹市汙水下水道進度，重新恢復大新竹區域治理平台，與未來的新竹縣府合作處理頭前溪水質、廢棄物處理及土地產權的問題。

民進黨沈慧虹也以錄影現身，她指出當選後會加速執行汙水下水道建置，持續推動全市喝水庫水，且將繼續落實乾淨水公投及自治條例，海淡水則要求竹科企業負擔成本。