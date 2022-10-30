台7線81公里附近路基流失 原訂31日搶通便道延至11月9日

北橫公路台7線65公里至85.5公里 (明池~百韜橋)路段之前受到超大豪雨影響，造成多處路基流失長達330公尺及邊坡坍方，原本大致完成路基搶修，未料在81公里附近又發生路基流失50公尺，邊坡滑落高度180公尺，公路單位原定31日搶通便道的進度，延至11月9日。

北橫台7線74.7K、81.6K、83K、84.1K等路段受到10月16日尼莎颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，超大豪雨路基流失長達330公尺及多處邊坡坍方，經公路總局第四區養護工程處獨立山工務段調派大量機具及搶修人員，滾動檢討及調整搶修策略，初步已完成330公尺路基搶修。

但持續降雨且奈格颱風共伴影響，昨天發生台7線81K+200擴大災情，路基流失，搶修團隊今天現場勘查該處的路基流失長約50公尺，進一步空拍測量及放樣，研擬構築路基約80公尺(含縱坡調整)、另台7線81K下邊坡大規模坍滑(高度約180公尺)，造成路面縱向裂縫長度約100公尺等兩處擴大災情路段。