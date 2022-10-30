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擱淺受傷海龜恢復健康 觀音濱海遊憩區成功野放

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
這次野放的玳瑁背甲曲線長約32.8公分，是隻年輕的海龜。圖／海管處提供
這次野放的玳瑁背甲曲線長約32.8公分，是隻年輕的海龜。圖／海管處提供

桃園市政府海管處於10月27日下午在觀音濱海遊憩區沙灘野放3個月前受傷擱淺的玳瑁，在新屋蚵間國小85位師生的鼓勵聲中，玳瑁依依不捨的重返大海的懷抱。

這次野放的玳瑁背甲曲線長約32.8公分，是隻年輕的海龜，在小琉球、澎湖、綠島、墾丁與基隆等珊瑚礁密集區皆有牠們的蹤跡。玳瑁的背甲自古以來就具有珠寶的價值，也常為首飾、雕塑等飾品的原料，因此國際上非法捕捉與貿易的狀況猖獗，全球的玳瑁族群量也持續下降中，因此在IUCN玳瑁被列為極危（CR, Critically Endangered）物種，在我國也為第一級瀕臨絕種保育類海洋野生動物。

海管處長林立昌特別感謝這次參與救援的海保署、第八岸巡隊及海岸巡護志工們，經過Xpark 3個月專業的醫療照護，玳瑁的左前肢傷口已完全恢復，腸胃道異物也已經排空，潛水與覓食行為皆恢復正常，因此決定在今天由中華鯨豚協會協助野放。

同時邀請新屋蚵間國小85位師生一起參與，這是非常好的環境教育，讓每個小朋友都能更加珍惜愛護海洋生物，蚵間國小江惠玲校長也特別頒發感謝狀給海管處，肯定海管處對於海洋保育的用心。

海管處呼籲，若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為了自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線或通知本府海岸管理工程處，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網(MARN) 專業團隊能在最短時間內前往救援。

桃園市政府海管處於10月27日下午在觀音濱海遊憩區沙灘野放3個月前受傷擱淺的玳瑁，在新屋蚵間國小85位師生的鼓勵聲中，玳瑁依依不捨的重返大海的懷抱。圖／海管處提供
桃園市政府海管處於10月27日下午在觀音濱海遊憩區沙灘野放3個月前受傷擱淺的玳瑁，在新屋蚵間國小85位師生的鼓勵聲中，玳瑁依依不捨的重返大海的懷抱。圖／海管處提供
這次野放的玳瑁背甲曲線長約32.8公分，是隻年輕的海龜。圖／海管處提供
這次野放的玳瑁背甲曲線長約32.8公分，是隻年輕的海龜。圖／海管處提供
桃園市政府海管處於10月27日下午在觀音濱海遊憩區沙灘野放3個月前受傷擱淺的玳瑁，在新屋蚵間國小85位師生的鼓勵聲中，玳瑁依依不捨的重返大海的懷抱。圖／海管處提供
桃園市政府海管處於10月27日下午在觀音濱海遊憩區沙灘野放3個月前受傷擱淺的玳瑁，在新屋蚵間國小85位師生的鼓勵聲中，玳瑁依依不捨的重返大海的懷抱。圖／海管處提供

野放 海龜 鯨豚

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