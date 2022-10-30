竹北自駕巴士11月將上路測試 預計明年正式開放載客

新竹竹北將有全國第一輛載客自動駕駛公車，預計11月開始，從高鐵新竹站到AI智慧園區間進行日夜不載客運轉測試，屆時在路上就能看到自駕公車常態試運行，縣府同時也宣布，最快明年正式上路載客成為市區公車。

新竹縣府交旅處表示，測試路線由高鐵七路出發，經文興路、嘉豐五路、光明六路，再到莊敬北路AI智慧園區周邊形成循環路線，途經高鐵新竹站，及各社區、學校、百貨商場、產業園區，在一般汽機車混合市區開放道路進行自駕測試。

交旅處說，自駕公車第1階段先採取不載客測試，並以夜間10時至1時先行測試後，再增加日間9時30分至15時30分測試，通過安全系統檢核後，才會開放第2階段免費載客，最後進入收費載客，目標納入市區公車營運路線。

新竹縣自駕公車是由新竹縣府與工研院、科技之星客運、車王電子及銓鼎科技合作，是全國首個在實際人車混流道路測試的計畫，去年開始即有自駕巴士運轉測試，今年則是擴大測試路線、取得試車牌，下個月正式在市區道路常態測試。

交旅處長游志祥指出，自駕公車除了是讓新竹縣邁向科技智慧城，也是希望透過這套自駕系統，解決目前公車業者人力不足的窘境、改變客運業。

不過除了自駕公車上路在夜間及日間測試，為了加強自駕公車行駛安全，新竹縣也將完善智慧號誌時相推播系統、智慧路口防撞設施、智慧候車站牌等。

游志祥說，新竹縣自駕公車已獲交通部補助辦理「V2X技術與應用強化新竹縣自駕車運行路線計畫」，透過V2X技術與應用，設置「智慧路口防撞系統」、「智慧號誌時相推播系統」與「智慧候車站牌系統」等，透過所設置路側設備，將路口號誌秒數及橫向來車資訊傳輸給自駕車，並將自駕車到站資訊傳至智慧站牌，強化自駕車運行路線之安全與便捷性，目前V2X計畫配合實驗計畫同步進行中。