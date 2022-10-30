打開客雅溪、左岸再進化 竹市水環境獲2.3億補助　

新竹市以頭前溪左岸、17公里海岸、新竹漁港形成的微笑水岸，至今共28項工程獲經濟部水利署水環境、獲補助累積達18.2億元，市府今指出，近期再成功獲水利署核定今年至2025年「全國水環境改善計畫」補助6案，共2.3億元，將優化頭前溪左岸堤岸空間、營造客雅溪周邊棲地及串聯周邊公園、改造新竹漁港直銷中心外部地景3大亮點。

工務處指出，竹市水環境空間發展藍圖上位計畫，規畫17公里海岸地景恢復、頭前溪流域棲地營造、客雅溪流域水域打開、鹽港溪流域水質改善、城市圳系（隆恩圳、汀甫圳）水城共生、香山區綠色核心（海水川溪）結合生態產業等願景，並針對各流域現況環境提出對策。

工務處表示，竹市水環境將建立「外有微笑水岸、內有城鎮之心」的內外環體系，以流域與生態系作為空間治理的藍圖，針對各水域進行全流域整體檢視與規畫，讓水回到城市生活，不再只是遊憩的場域，而是共生的環境。

這次獲全國水環境改善計畫補助有6案，其中左岸整體水環境改善計畫核定2案，頭前溪在完善遊憩設施後，將持續串聯縫補連續性生態棲地，重點營造復育物種，包含經國大橋至水源生態池堤上空間重要節點營造及空間優化等。

此外，客雅溪水岸水環境改善整體計畫核定3案，包含西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫；客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫；客雅溪頂南圳與客雅山段棲地改善計畫規劃設計。

客雅溪水岸水環境改善整體計畫主要以打開客雅溪邊界，整合天公壇公園、西雅公園、台溪公園等沿岸6座公園，藉由打開護岸串聯景觀綠帶、柔化水陸邊界、連結河川與公園生態系，增加棲地多樣化。此外，也在藍圖計畫生態調查中，發現稀有物種「柳絲藻」，將建立保護棲地和環境教育場域。