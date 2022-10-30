全國環保夜市線上票選 竹市府邀市民集氣挺波光市集

新竹漁港波光市集今年代表竹市角逐行政院環保署辦理的「迺夜市Joy環保」特色環保夜市票選活動，民眾線上參加投票，就有機會獲得五星級住宿券、折疊腳踏車等好禮。

代理市長陳章賢宣布市府再加碼，只要至環保署網站投票「波光市集」並給5星評價，最大獎可抱走1萬元百貨禮券，活動自即日起至11月15日止，歡迎民眾踴躍投票。

陳章賢表示，市府積極改善漁港環境，為新竹漁港量身打造全國首座以海浪理念設計的海岸建築「波光市集」，並考量海風影響，在受風面設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線，打造開闊整潔的市集環境，提供民眾兼顧衛生、舒適的消費環境，榮獲德國iF設計獎、國家卓越建設獎、金點設計獎標章、台灣光環境、日本GOOD DESIGN AWARD等肯定。

陳章賢指出，竹市自2020年起分別由城隍廟夜市、東門市場參與環保署環保夜市評核，皆獲「全國特優環保夜市」殊榮，今年於波光市集力推「環保夜市商圈」計畫，除餐飲攤商減少一次性產品使用，也針對垃圾分類、油煙排放控制、餐飲污水處理、公廁等措施升級，積極打造「減塑、低碳、清新」環保夜市，並代表竹市與全國15處夜市角逐特色環保夜市，盼創造蟬連3年全國特優環保夜市榮耀。

環保局代理局長洪明仕說，即日起至11月15日止，民眾至環保署全國性「2022迺夜市Joy環保」環保夜市票選活動網站（https://reurl.cc/der4Vg），登入臉書帳號即可參與投票，每組帳號限投1票，參與投票民眾將有機會抽中礁溪老爺大酒店住宿券、捷安特折疊腳踏車、蚵殼棉外套、矽膠密封食物袋、現金等好禮。

此外，市府再加碼抽獎，民眾只要在環保署投票網站內完成「波光市集」5星評價，並將截圖畫面及抽獎序號上傳至活動表單(https://reurl.cc/O4x6AX)，就有機會再抽中大遠百禮券（共6名），包含1萬元禮券1名、5000元禮券1名、3000元禮券1名、1000元禮券3名。