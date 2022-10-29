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2022新屋鵝肉美食饗宴活動 席開180桌品嘗美味10道菜

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2022新屋鵝肉美食饗宴活動，桃園市長鄭文燦（中）也到場共襄盛舉。記者翁唯真／攝影
2022新屋鵝肉美食饗宴活動，桃園市長鄭文燦（中）也到場共襄盛舉。記者翁唯真／攝影

新屋鵝肉遠近馳名，去年因疫情影響停辦，今年新屋鵝肉美食饗宴活動重啟，選在衛福部桃園醫院新屋分院旁，席開180桌，桃園市長鄭文燦也到場共襄盛舉，除有美味鵝肉外更有鵝蛋彩繪、鵝肉搶先嚐、鵝肉鬆御飯糰DIY、鵝肉料理展示等活動，而鄰近的永安漁港今明2天也有海客季活動，有豐富市集及歌手演出等，讓民眾有個美好假期。

鄭文燦表示，鵝肉素有「北新屋、南台西」之稱，桃市府農業局表示，新屋鵝隻以本地土鵝、土鵝加白羅曼種的混種鵝為大宗，肉質甘甜有嚼勁、口感極佳，限定的180桌開始報名就秒殺，一桌10道菜只要2500元，CP值超高。

農業局長郭承泉表示，農業局補助新屋區農會舉辦2022新屋鵝肉美食饗宴活動，今年已邁入第7屆，盼藉由美食饗宴、鵝蛋彩繪、鵝肉搶先嚐、鵝肉鬆御飯糰DIY、鵝肉料理展示及示範等活動，推廣桃園優質農畜產品，及「由農場到餐桌」、「地產地銷」的概念。

而鄰近的永安漁港、海螺文化體驗園區今明2日也舉行2022海客祭，除了有歌手樂團演唱表演，還有集章抽獎活動，活動期間完成拍照打卡還能免費獲得限量的星星閃光棒。

2022新屋鵝肉美食饗宴活動，今在衛福部桃園醫院新屋分院旁席開180桌，相當熱鬧。記者翁唯真／攝影
2022新屋鵝肉美食饗宴活動，今在衛福部桃園醫院新屋分院旁席開180桌，相當熱鬧。記者翁唯真／攝影
2022新屋鵝肉美食饗宴活動，今席開180桌開始報名就秒殺，一桌10道菜只要2500元，CP值超高。記者翁唯真／攝影
2022新屋鵝肉美食饗宴活動，今席開180桌開始報名就秒殺，一桌10道菜只要2500元，CP值超高。記者翁唯真／攝影

桃園市長 鄭文燦

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