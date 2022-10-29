2022新屋鵝肉美食饗宴活動 席開180桌品嘗美味10道菜

新屋鵝肉遠近馳名，去年因疫情影響停辦，今年新屋鵝肉美食饗宴活動重啟，選在衛福部桃園醫院新屋分院旁，席開180桌，桃園市長鄭文燦也到場共襄盛舉，除有美味鵝肉外更有鵝蛋彩繪、鵝肉搶先嚐、鵝肉鬆御飯糰DIY、鵝肉料理展示等活動，而鄰近的永安漁港今明2天也有海客季活動，有豐富市集及歌手演出等，讓民眾有個美好假期。

鄭文燦表示，鵝肉素有「北新屋、南台西」之稱，桃市府農業局表示，新屋鵝隻以本地土鵝、土鵝加白羅曼種的混種鵝為大宗，肉質甘甜有嚼勁、口感極佳，限定的180桌開始報名就秒殺，一桌10道菜只要2500元，CP值超高。

農業局長郭承泉表示，農業局補助新屋區農會舉辦2022新屋鵝肉美食饗宴活動，今年已邁入第7屆，盼藉由美食饗宴、鵝蛋彩繪、鵝肉搶先嚐、鵝肉鬆御飯糰DIY、鵝肉料理展示及示範等活動，推廣桃園優質農畜產品，及「由農場到餐桌」、「地產地銷」的概念。