桃園新總圖開幕日期又延 網傻眼：哪有人開幕前一天才講？

原訂今天試營運的桃園市圖新總館，雖已陸續完成各項測試，不過桃園市文化局昨天緊急宣布改於12月中旬，也就是選舉後才會開館試營運。消息一出，有市民在臉書留言「好好準備，不急著開幕」，但也有許多網友氣憤表示「沒看過開幕前一天才公告延期，真傻眼。」

桃園新總圖座落桃園藝文廣場，外觀以「生命樹」為設計概念，內部則是「智慧螺旋」的採光天井設計，被譽為「全國最美圖書館」。館方6月起每天動員市立圖書館40到50位員工，終於將70萬冊圖書搬遷上架，營運日期卻一延再延，引起外界議論。

市圖館長姚敦明表示，由於館舍量體大，為完善館內設備，近期舉辦3場壓力測試，邀請專家、身障團體等入館勘查，用放大鏡揪出缺點，市圖及新工處正針對缺點著手改善中，試營運日期預計延期至12月上旬。

姚敦明指出，目前專家提出幾點建議，包括館內空間應加強動線與指標、加強兒童防護措施，身心障礙團體則對館內無障礙空間讚譽有加，針對缺點，市圖與新工處都著手改善中。

姚敦明表示，確切開館試營運日期、容留管控及推廣活動方式將盡速於圖書館網站公告，委外經營的Tsutaya Bookstore蔦屋書店、星巴克及停車場正式營業時間則另行宣布。

對此，有網友表示「好好準備，不急著開幕」、「安全長久使用第一」、「真的不要急」，不過也有眾多網友失望表示「太傻眼了吧，哪有人開幕前一天才講的」、「早不說晚不說前一天才說」、「延期開幕是怕又出包？等很久了餒」、「選後開幕就不怕豆腐渣影響選情？」