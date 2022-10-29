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11月1日第2階段公費流感疫苗開打 桃園衛生局籲速接種

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園衛生局今天下午表示，11月1日起，開放第2階段50至64歲無高風險慢性病成人接種公費流感疫苗接種，第1階段的長者及學齡前幼兒也要趕緊帶健保卡至流感疫苗合約院所，及衛生所接種公費流感疫苗，才能於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

衛生局指出，許多專家對今年秋冬流感的疫情研判不容小覷，每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期，接種流感疫苗後可有效預防感染、感染後重症、住院及死亡風險。

局長王文彥提醒，提升桃園市公費流感疫苗接種率，有助於強化民眾自身的保護力，民眾除盡速完成流感疫苗接種，也應養成良好衛生習慣，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，保護自己及家人之健康。流感疫苗合約院所名單可至衛生局首頁點選業務資訊/預防接種/預防接種（流感疫苗）查詢，建議民眾可先電洽院所預約，確保可打到疫苗且節省排隊等候時間。

桃園市衛生局官網有流感合約醫療院所資料供查詢。記者鄭國樑／翻攝
桃園市衛生局官網有流感合約醫療院所資料供查詢。記者鄭國樑／翻攝

流感疫苗 衛生局 桃園

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