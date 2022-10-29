11月1日第2階段公費流感疫苗開打 桃園衛生局籲速接種

桃園市衛生局今天下午表示，11月1日起，開放第2階段50至64歲無高風險慢性病成人接種公費流感疫苗接種，第1階段的長者及學齡前幼兒也要趕緊帶健保卡至流感疫苗合約院所，及衛生所接種公費流感疫苗，才能於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

衛生局指出，許多專家對今年秋冬流感的疫情研判不容小覷，每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期，接種流感疫苗後可有效預防感染、感染後重症、住院及死亡風險。