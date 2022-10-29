快訊

美議員支持台灣加入IPEF 竟是我方花大錢堆砌出來的？

首都仇恨值／茶街疫後復甦 陳時中黑掉喚不回萬華人的心

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨農災竹縣五峰甜柿減產 果粒、甜度「逆勢成長」

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
豪雨農災致竹縣五峰甜柿減產，但果粒、甜度品質「逆勢成長」。記者王淑君／攝影
豪雨農災致竹縣五峰甜柿減產，但果粒、甜度品質「逆勢成長」。記者王淑君／攝影

新竹縣五峰鄉正值甜柿產季，雖受五月豪雨影響導致收成減產剩3至4成，但甜度佳、果實也更飽滿；五峰鄉公所今、明兩天及11月5、6日，邀集數十攤小農到竹北新瓦屋舉辦展售活動，為農民開闢行銷通路，也讓民眾不用上山就能品嘗到產地直送的美味。

五峰鄉公所表示，每年十月正式進入五峰鄉甜柿產季，往年種植面積高達60公頃，今年遇上5月下旬豪雨，農業天然災害造成甜柿落果嚴重，導致收成大幅減量，僅剩以往的3至4成，但經由柿農們細心栽種，仍維持全台第一甜柿之鄉的水準。

五峰鄉甜柿農李文雄到場擺攤，他說今年甜柿雖減產，但五峰鄉柿子品質採用日本甜柿，柿農依舊施肥灌溉細心照料，尤其陽光充足，也讓「碩果僅存」的柿子長得又大又甜，口感脆甜多汁。會場除了甜柿之外，更有高山蔬菜、香菇、果乾等數十攤小農擺攤，努力行銷優質山區農特產。

縣府原民處原民經濟發展科長彭亮墨表示，五峰甜柿今年雖減產，但每一顆果粒因養分集中，顆粒碩大飽滿甜度高，當地農特產無論是到台北希望廣場展售，或是到其他都會區行銷，往往都大受歡迎、瞬間秒殺。此外，五峰鄉公所今年也申請通過原民會產業計畫經費，3年將提供2千多萬挹注當地農業發展。

農委會農糧署北區分署主任石東儒說，甜柿是健康優質水果，果膠、膳食纖維含量高有助消化，對農民最好的支持就是消費購買。此外，他也提醒農民，農委會省工農業機械補助計畫已開放第三階段申請，符合產銷履歷、有機認證、CAS驗證等其中一項資格，11/10前可提出補助申請。

五峰鄉長葛忠義表示，詳細活動及農特產銷售資訊「五峰Rgyax農產品」網路平台；公所今年也通過部落產業升級2.0三年期計畫及參加台北國際旅展，皆為推廣鄉內農業和觀光遊程，而今年也將舉辦兩年一度的賽夏族矮靈祭典，歡迎各界一同來感受五峰鄉旅遊的魅力。

五峰鄉農產展售今在新瓦屋登場，除甜柿之外，更有高山蔬菜、香菇、果乾等數十攤小農擺攤，努力行銷優質山區農特產。記者王淑君／攝影
五峰鄉農產展售今在新瓦屋登場，除甜柿之外，更有高山蔬菜、香菇、果乾等數十攤小農擺攤，努力行銷優質山區農特產。記者王淑君／攝影
新竹縣五峰鄉甜柿節，今天在竹北新瓦屋登場。記者王淑君／攝影
新竹縣五峰鄉甜柿節，今天在竹北新瓦屋登場。記者王淑君／攝影
五峰鄉甜柿農李文雄到場擺攤，他說今年甜柿雖減產，但口感脆甜多汁。記者王淑君／攝影
五峰鄉甜柿農李文雄到場擺攤，他說今年甜柿雖減產，但口感脆甜多汁。記者王淑君／攝影
新竹縣五峰鄉正值甜柿產季。記者王淑君／攝影
新竹縣五峰鄉正值甜柿產季。記者王淑君／攝影
五峰鄉農產展售今在新瓦屋登場，除甜柿之外，更有高山蔬菜、香菇、果乾等數十攤小農擺攤，努力行銷優質山區農特產。記者王淑君／攝影
五峰鄉農產展售今在新瓦屋登場，除甜柿之外，更有高山蔬菜、香菇、果乾等數十攤小農擺攤，努力行銷優質山區農特產。記者王淑君／攝影
新竹縣五峰鄉甜柿農展售自家農產。記者王淑君／攝影
新竹縣五峰鄉甜柿農展售自家農產。記者王淑君／攝影

農民 農委會 豪雨

延伸閱讀

東北季風影響 宜蘭縣豪雨、雙北花蓮慎防大雨

周江杰點名竹縣自來水普及率未達標 竹縣府祭3方針提升

竹縣成年禮潮味十足 900青少年迎成年戴「潮流冠帽」

看電影再等等 竹縣首座影城延至12月營運

相關新聞

打開客雅溪、左岸再進化 竹市水環境獲2.3億補助　

新竹市以頭前溪左岸、17公里海岸、新竹漁港形成的微笑水岸，至今共28項工程獲經濟部水利署水環境、獲補助累積達18.2億元...

全國環保夜市線上票選 竹市府邀市民集氣挺波光市集

新竹漁港波光市集今年代表竹市角逐行政院環保署辦理的「迺夜市Joy環保」特色環保夜市票選活動，民眾線上參加投票，就有機會獲...

苗栗官辦「士子開中門」

苗栗縣政府昨天在苗栗市文昌祠舉辦2022年「士子開中門」活動，這是全台唯一官辦的開中門祭聖典禮，共28名取得博士學位及高...

桃市圖新總館試營運 再延至12月中旬

桃園市立圖書館新總館完工後陸續安排各項測試，原訂昨天試營運，但桃園市文化局前天緊急宣布改於12月中旬才會試營運，由於開館...

桃園新總圖開幕日期又延 網傻眼：哪有人開幕前一天才講？

原訂今天試營運的桃園市圖新總館，雖已陸續完成各項測試，不過桃園市文化局昨天緊急宣布改於12月中旬，也就是選舉後才會開館試...

11月1日第2階段公費流感疫苗開打 桃園衛生局籲速接種

桃園市衛生局今天下午表示，11月1日起，開放第2階段50至64歲無高風險慢性病成人接種公費流感疫苗接種，第1階段的長者及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。