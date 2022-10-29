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豪雨農災竹縣五峰甜柿減產 果粒、甜度「逆勢成長」
新竹縣五峰鄉正值甜柿產季，雖受五月豪雨影響導致收成減產剩3至4成，但甜度佳、果實也更飽滿；五峰鄉公所今、明兩天及11月5、6日，邀集數十攤小農到竹北新瓦屋舉辦展售活動，為農民開闢行銷通路，也讓民眾不用上山就能品嘗到產地直送的美味。
五峰鄉公所表示，每年十月正式進入五峰鄉甜柿產季，往年種植面積高達60公頃，今年遇上5月下旬豪雨，農業天然災害造成甜柿落果嚴重，導致收成大幅減量，僅剩以往的3至4成，但經由柿農們細心栽種，仍維持全台第一甜柿之鄉的水準。
五峰鄉甜柿農李文雄到場擺攤，他說今年甜柿雖減產，但五峰鄉柿子品質採用日本甜柿，柿農依舊施肥灌溉細心照料，尤其陽光充足，也讓「碩果僅存」的柿子長得又大又甜，口感脆甜多汁。會場除了甜柿之外，更有高山蔬菜、香菇、果乾等數十攤小農擺攤，努力行銷優質山區農特產。
縣府原民處原民經濟發展科長彭亮墨表示，五峰甜柿今年雖減產，但每一顆果粒因養分集中，顆粒碩大飽滿甜度高，當地農特產無論是到台北希望廣場展售，或是到其他都會區行銷，往往都大受歡迎、瞬間秒殺。此外，五峰鄉公所今年也申請通過原民會產業計畫經費，3年將提供2千多萬挹注當地農業發展。
農委會農糧署北區分署主任石東儒說，甜柿是健康優質水果，果膠、膳食纖維含量高有助消化，對農民最好的支持就是消費購買。此外，他也提醒農民，農委會省工農業機械補助計畫已開放第三階段申請，符合產銷履歷、有機認證、CAS驗證等其中一項資格，11/10前可提出補助申請。
五峰鄉長葛忠義表示，詳細活動及農特產銷售資訊「五峰Rgyax農產品」網路平台；公所今年也通過部落產業升級2.0三年期計畫及參加台北國際旅展，皆為推廣鄉內農業和觀光遊程，而今年也將舉辦兩年一度的賽夏族矮靈祭典，歡迎各界一同來感受五峰鄉旅遊的魅力。
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