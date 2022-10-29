桃園藝文園區地磚凹破 被指豆腐渣工程 市府：工作車不當重壓

桃園再爆豆腐渣工程？市議員詹江村今天中午在臉書指出，桃園區藝文園區地下停車場升降電梯對應地面的人行道，昨天晚上被工作車壓垮，還好是晚上，底下又是電機間，否則就出人命了。

詹江村說，廠商昨天晚上把工作車開進現場場時，停在藝文二街公有地下停車場上面電梯門前的地磚，沒想到直接把鋪面壓出一個洞，讓人質疑地面結構水泥磅數不足，品質出問題。

市政府表示，現場是桃園區公所代管，廠商為了放置今天萬聖節園遊會需要的3組發電機，把載著發電機的工作車開上地磚卻不知道下面有排水溝，結果重壓造成損壞，區公所先鋪上鋼板緊急補救，明天會徹底檢查損壞程度和研究如何補修。