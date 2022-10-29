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家戶拜票宛如另類巡守隊！候選人見廚房冒煙阻憾事
離選舉日子越來越近，苗栗縣各基層候選也持續家戶拜票，面對面向選民請託，尤其是偏遠地區，昨傍晚公館鄉中義村長候選人湛富坤在拜票時，發現一對幼兒在家門口哭泣，上前查看竟是家中煮東西瓦斯未關，整屋煙霧彌漫，趕緊進入廚房關閉瓦斯，避免一場可能發生的火災。
湛富坤說，昨下午4點多，家戶拜票行程中，見該戶家中只剩一對小姊弟，面對屋內煙霧瀰漫，小孩子都被驚嚇到，無助地站在家門口哭個不停，他發現異狀立刻先去幫忙將瓦斯關閉，打開廚房窗戶，然後留在現場安撫兩位幼童，並通知大人回到家中後才離開。
他說，該戶是獨棟建築，周邊都是大片農田，也沒鄰居可幫忙守望。當時發現灶台上平底鍋內的食物已燒焦，不斷冒煙，但孩子媽媽外出買菜不在家，原本看顧孫子的祖母煮東西後，卻忘記關火，自己走去田裡短暫工作，差點就引發憾事。
他也提醒大家，出門前務必確認瓦斯、水電等開關是否有確實關閉，並且不要將幼童單獨留在家中，以免發生意外。
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