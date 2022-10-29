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桃園八德區全民健走 9千人漫步埤塘自然生態

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市八德區健走吸引9000人參加。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市八德區健走吸引9000人參加。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天上午參加八德區全民健走，並表示健走是全民運動，能降低三高、保持健康與活力，市府因此積極推動埤塘健走活動。

全民健走由八德埤塘自然生態公園出發，途經指玄宮等補給站後返回主會場，路線全長4公里，吸引約9千人參與，走完全程後可兌換健行登山背包，並參加摸彩，有機會將Gogoro機車、iPhone 14等92項大獎帶回家，希望為八德鄉親帶來健康與滿滿的回憶。

鄭文燦說，桃園升格後八德越來越進步，改造6座埤塘公園3座正在興建中，同時舉辦埤塘文化節，將八德打造為埤塘文化的故鄉。此外，大家期盼的大湳森林公園，第1期工程預定今年底完成。

關於八德的大眾運輸發展，鄭文燦說，目前捷運綠線地上和地下段工程正如火如荼地推動，未來鄉親不僅可搭乘捷運往返桃園、蘆竹及桃園國際機場，也可以在G04大湳站銜接三鶯線至新北和台北，市政府並規畫將捷運綠線再延伸至中壢車站、大溪埔頂，還有規畫新建八德大湳轉運站，預計明年4月完工，納入4條市區公車路線、5條國道客運路線，並爭取702路線公車繞駛轉運站至林口長庚醫院，交通更四通八達。

市議員呂林小鳳、朱珍瑤、段樹文、蔡永芳、八德區長黃全成都出席健走。

鄭文燦市長參加八德健走，並向鄉親報告八德區建設最新進度。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長參加八德健走，並向鄉親報告八德區建設最新進度。圖／桃園市政府新聞處提供

健走 桃園市長 鄭文燦

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