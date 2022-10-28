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周江杰點名竹縣自來水普及率未達標 竹縣府祭3方針提升

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府積極提升全縣自來水普及率，以自來水延管、自來水用戶新裝、自來水用戶設備外線補助等3方式進行。記者王淑君／攝影
新竹縣政府積極提升全縣自來水普及率，以自來水延管、自來水用戶新裝、自來水用戶設備外線補助等3方式進行。記者王淑君／攝影

新竹縣自來水供水普及率未超過9成，民進黨新竹縣長候選人周江杰直指在全國各縣市敬陪末座、屬後段班。針對提升自來水供水普及率，新竹縣政府成功爭取經濟部水利署自來水延管工程案，已完成全縣10處偏遠地帶自來水延管，並提3項拉升供水普及率方針。

根據經濟部水利署統計，截至110年底，新竹縣自來水普及率為89.81﹪；周江杰說，北部地區只有新竹縣和苗栗縣低於9成，隔壁新竹市供水普及率甚至高達99.14﹪，他認為這是民生必需，新竹縣要努力提升。

縣府產業發展處表示，縣府積極提升全縣自來水普及率，以自來水延管、自來水用戶新裝、自來水用戶設備外線補助等3方式全面提升。

產發處說明，縣府成功爭取「無自來水地區供水改善計畫」第四期計畫經費3000多萬，111年度新竹縣核定案件共計10件，協助縣內10處無自來水地區偏遠地帶完成自來水延管，包含新埔2件、關西1件、竹東2件、新豐1件、湖口2件以及竹北2件，總計118戶皆已竣工。

此外，有關自來水用戶設備外線補助，縣府111年也編列1083萬元預算補助自來水接管民眾，用戶設備外線長度20米以下費用將全額補助，超過20米的部分則補助超出長度用的3分之2；另針對低收入戶也提供全額補助，藉以逐步提升全縣自來水普及率。

民進黨新竹縣長候選人周江杰點名竹縣自來水普及率未達標，新竹縣政府祭3方針提升。圖／周江杰競辦提供
民進黨新竹縣長候選人周江杰點名竹縣自來水普及率未達標，新竹縣政府祭3方針提升。圖／周江杰競辦提供
新竹縣自來水供水普及率未超過9成，民進黨新竹縣長候選人周江杰直指在全國各縣市敬陪末座、屬後段班。圖／周江杰競辦提供
新竹縣自來水供水普及率未超過9成，民進黨新竹縣長候選人周江杰直指在全國各縣市敬陪末座、屬後段班。圖／周江杰競辦提供

新竹 周江杰 水資源

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